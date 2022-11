'Gracias amiga'; Niurka agradece a Cynthia Klitbo por prevenirla sobre Juan Vidal

Después de haber terminado su relación con Juan Vidal, Niurka ha demostrado que no solo puede ser la mujer escándalo y como muy pocas veces ha dado una cara mucho más humana a los medios de comunicación que la han cuestionado sobre su estado emocional.

Hace unos días y entre lágrimas, la cubana confesó seguir enamorada de su expareja y ahora, ha sorprendido al dejar atrás la guerra de declaraciones que tenía con Cynthia Klitbo, expareja de Vidal, para agradecerle por haber tratado de prevenirla sobre quién era el actor.

"Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no tocó el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida", dijo en un enlace en vivo.

(FOTO: ESPECIAL)

Marcos también reconoció que estaba tan enamorada de Juan que no quiso escuchar las palabras de la actriz y llegó a creer que él la había elegido para sentar cabeza y cambiar todos los errores que había cometido anteriormente.

"Yo a Cynthia le hubiera dicho: amiga déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme wey, qué buena onda, pero qué tal si él me eligió a mí para cambiar", agregó.

Niurka, finalizó la entrevista asegurando que, por más que quisiera, aún tiene fuertes sentimientos por su exprometido y pidió al público que la entienda, pues como cualquier otra persona está pasando por una ruptura que ha significado un gran dolor en su vida: "Yo no soy un robot, todavía estoy enamorada de Juan. Aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó; yo me muero, todavía me duele", explicó.

La pareja inició su relación dentro del reality show "La casa de los famosos", en el que ambos participaron; sin embargo, causaron mucha polémica, pues el dominicano acababa de terminar su noviazgo con Cynthia Klitbo, quien lo acusó de haber ejercido violencia emocional en su contra, además de haberle quedado a deber una fuerte cantidad de dinero.

Tras su salida del programa, Niurka y Juan se reencontraron, defendieron su amor sobre todos y la cubana llegó a burlarse de la mexicana y hasta llamarla ardida. Semanas más tarde se comprometieron y aunque aseguraron que se casarían este mismo año, el romance repentinamente llegó a su fin.