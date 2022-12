Gobernador de Coahuila entrega el Premio Estatal del Deporte

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís premió y reconoció a lo más destacado del deporte en la entidad, en la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2022, en la que Dafne Valeria Quintero García y Luis Eduardo García Garza recibieron su presea como Atleta Absoluto y Entrenador Absoluto, de manera respectiva.

En este evento se entregaron reconocimientos a los medallistas de los pasados Nacionales Conade 2022 y se entregaron los premios estatales del deporte a los ganadores de las diferentes categorías.

El gobernador Miguel Riquelme aseguró que estos premios serán un aliciente más para todos los atletas, para que continúen con su carrera deportiva en ascensos graduales.

“Tengan la plena seguridad de que el próximo año seguiremos impulsando a nuestros deportistas para que desarrollen todo su potencial y sigan cosechando más victorias para sus familias y para nuestro estado”, mencionó el Mandatario estatal.

En su mensaje, señaló que a su Gobierno le toca tener la entidad en paz y proporcionar a los deportistas toda la infraestructura y los espacios que requieren, y reiteró que los atletas son parte importante de lo que les toca hacer para que Coahuila siga bien.

Dijo sentirse contento porque el deporte esté ya al 100 por ciento tras la pandemia, por lo que valoró aún más el que los deportistas puedan entrenar de manera normal.

“Todos los espacios deportivos, educativos y culturales no serían bien aprovechados si no tuviéramos la seguridad que hoy tiene nuestro estado, si no estuviéramos tranquilos y en paz. Por eso vamos a seguir cuidando de la seguridad de todas y de todos, vamos a seguir impulsando el deporte”, reiteró.

Riquelme Solís anunció que para el cierre de su Administración le dará un fuerte impulso al deporte, por lo que se reunirá con Alina Garza para mejorar el programa de becas y estímulos a deportistas y entrenadores.

“Lo más importante este día es decirles que nos sentimos orgullosos de todas y todos ustedes”, recalcó, al tiempo de agradecer y reconocer a las familias de los atletas y a sus entrenadores por acompañar a sus niñas, niños y jóvenes.

Alina Garza Herrera, Directora General del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), mencionó que durante la participación de Coahuila en los Nacionales Conade 2022 se lograron 10 medallas de Oro más respecto a la edición 2021 (de 35 a 45): “Y todo es producto de la planeación y del trabajo conjunto entre las diversas instituciones, asociaciones, entrenadores y atletas”.

Agregó que Coahuila se ubicó en el lugar 11 del Medallero General de los Nacionales Conade, con 114 medallas conseguidas en total, y en el segundo lugar de los Juegos Populares.

“Señor Gobernador, quiero señalar un dato muy importante y que se ha venido dando en los últimos años en Coahuila, se trata de la destacada participación y resurgimiento de equipos de conjunto como el Rugby (Campeón Nacional de la especialidad), el Baloncesto 3x3 y el Softbol Femenil (Bicampeones Nacionales), así como también el gran trabajo realizado por el equipo de Tiro Deportivo”, expresó.

Por su parte, Dafne Quintero, a nombre de todos sus compañeros atletas agradeció al gobernador Miguel Riquelme por el apoyo recibido durante los cinco años de su gestión.

“Por nuestra parte, seguiremos tan comprometidas y comprometidos en mantener el gran nivel que hemos mostrado en cada una de nuestras disciplinas, porque tenemos un objetivo común y una misión: Poner en lo más alto el nombre de Coahuila en el mundo”, expresó.