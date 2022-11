Giran orden de aprehensión contra exfuncionario de Poder Judicial de Saltillo por violación

Una orden de aprehensión fue autorizada en contra de un exfuncionario del Poder Judicial de Saltillo, luego de que su esposa lo acusara de violencia familiar y violación.

Fue hace poco más de un mes que se giró la orden, no obstante, trascendió que hasta la fecha ésta no ha sido cumplimentada, por lo que Santiago “NN”, quien fue ex director del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial de Coahuila y autonombrado, como vocero de la “cultura de paz y la no violencia”, se mantiene prófugo.

(ESPECIAL)

De acuerdo a lo que trascendió, fue el 11 de octubre que la juez Lilia Verónica Sánchez, autorizó la orden de aprehensión a la Fiscalía General de Justicia de Coahuila por los delitos de violencia familiar, violación y amenazas en contra de su esposa.

Trascendió que la joven esposa era víctima de maltratos físicos y psicológicos por parte de Santiago.

Hasta el momento Santiago no se ha presentado ante la autoridad a asumir su responsabilidad.

Será hasta que se cumplimente la orden que se hará un audiencia inicial en su contra en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, donde de comprobarse los actos de violación podría ser ingresado al penal varonil.