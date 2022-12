Germán Montero cierra el año con disco

Durante el 2022, Germán Montero estuvo compartiendo continuamente su música en plataformas digitales, reuniendo al rededor de 15 temas, en los que se encuentran: El que me la hace me la paga, Y todavía hay amor, Tú, y además, algunos de sus éxitos como No pasa nada y Entrégame tu amor, presentándolos totalmente en vivo junto con su banda Ahomense.

Hoy, 30 de diciembre, lanza su último tema del año, titulado Los barandales del puente, tema que se hiciera famoso en la voz de Carlos y José.

Cabe destacar que Germán, finaliza este ciclo de manera exitosa, pues su agenda de presentaciones en vivo se mantuvo activa, sus redes sociales aumentaron de seguidores , destacando que recientemente anunció su crecimiento en TikTok, plataforma en la que Germán, fue de los primeros gruperas en unirse.