Gerardo Kleinburg visitará Torreón para impartir curso sobre ópera

La ópera es un gran océano y, para entenderla, se debe navegar cada uno de sus mares. Esta es la idea que gobierna al pensamiento de Gerardo Kleinburg (Ciudad de México, 1964), reconocido crítico que del 25 al 27 de diciembre impartirá La ópera: así empezó todo, un curso gratuito sobre el género, en el Museo Regional de La Laguna (MUREL).

La visita de Kleinburg, entre otras actividades, fue anunciada este martes por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE). Se indicó que el mismo tendrá un horario de jueves y viernes de 18:00 a 20:00 horas y sábado de 11:00 a 13:00 horas.

“Será hacer una especie de viaje en el tiempo, para trasladarnos al momento en que la ópera surge y tratar de entender cómo surge, por qué, para qué, quién la hace, cuáles son sus características. Muchas veces no la entendemos bien. Una parte no pequeña del problema, es que no sabemos exactamente cuál es la naturaleza de este espectáculo”, comenta el maestro Kleinburg, en un enlace telefónico con El Siglo de Torreón.

Así, el recorrido histórico que Kleinburg realizará en Torreón, buscará entender a la ópera desde sus orígenes, después abarcar su evolución desde los distintos contextos sociales para detallar que características se añade y pierde. El viaje contempla paradas en periodos como el barroco, clacisismo, romanticismo, así como la revisión de compositores emblemáticos: Mozart, Wagner, Puccini, Rosssini, entre otros.

“Ir viendo cómo fue la relación de la ópera con su tiempo, con la sociedad, con los gobiernos, con la religión, con las otras artes, etcétera, etcétera”.

La otra parte del curso estará relacionada a elementos de entrenamiento auditivo, para que los asistentes puedan aprender a escuchar. Esto les permitirá estar en contacto con el canto operístico mediante las características, clasificaciones y tipos de voz.

Los fragmentos de ópera a estudiar oscilarán entre obras como Orfeo (Monteverdi), Las bodas de Fígaro (Mozart), El barbero de Sevilla (Rossini), La traviata (Verdi), Tristán e Isolda (Wagner), entre otras.

El final de este trayecto concluirá antes de la llegada de la ópera al Nuevo Mundo. Kleinburg mencionó que, si el curso tiene aceptación, posiblemente se podría plantear una continuación donde se aborde el desarrollo de la ópera en México desde el siglo XIX.

Hablar de ópera

El confinamiento que causó la aparición de la pandemia por COVID-19, también fue el origen para nuevos proyectos en el rubro cultural. Un claro ejemplo es el programa Hablemos de ópera, donde Gerardo Kleinburg realiza pláticas y entrevistas sobre el género, logrando llegar a nuevos públicos, muchos de los cuales no estaban relacionados con el arte operístico.

“Este proyecto me ayudó a mejorar, a entender, que la difusión de la ópera se tiene que hacer de una manera sencilla, divertida, sensible, dinámica y que mucho de lo que más daño le ha hecho a la ópera es la manera en como se habla de ella, con solemnidad, con palabras que no se entienden, con tecnicismos, de manera pedante”.

Así mismo, Gerardo Kleinburg compartió que próximamente publicará un nuevo libro, titulado La ópera hoy, un volumen de conversaciones operísticas publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Tendrá conversaciones con grandísimos protagonistas mundiales de la ópera, pero este libro va a tener una temática más técnica, reflexiva sobre parte del presente y futuro de la ópera, tecnologías, nuevos lenguajes, una cuestión más de ese orden y estará yo creo en un par de meses”.

Experiencia

Es narrador, crítico y promotor musical. Ha sido director artístico de la Compañía Nacional de Ópera de México; director de La Casa del Lago y director de Literatura en la UNAM. Ha conducido diversas series televisivas y radiofónicas. Sus críticas y ensayos han sido publicados en las revistas Letras Libres, Pauta, Viceversa y Vuelta, así como en diarios de circulación nacional. El Pen Club mexicano le otorgó el Premio Gottlieb de Opera Prima por Tríptico (tres actos en una ópera). En 1994, la revista Proceso lo nombró Crítico del año. Actualmente conduce en Facebook el programa Hablemos de ópera.