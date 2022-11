Gerard Piqué y Clara Chía viven romantico momento tras homenaje en el Camp Nou

Fue el pasado 5 de noviembre cuando Gerard Piqué jugó su último partido en el Spotify Camp Nou, en donde el catalán tuvo una notable participación ante la victoria del Barça frente al Almería.

"Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!", gritó el ex de Shakira.

No obstante, a pesar de que muchos pensaron que su nueva novia Clara Chía no iba a estar presente en el homenaje a Piqué, las cosas fueron completamente distintas.

Ya que, al finalizar el partido y ya con el campo completamente vacío, Piqué se reunió con ella, quien lo esperaba junto a varios de sus amigos en común.

En su encuentro Piqué la llenó de abrazos y besos, sin embargo, cuando notaron que había una cámara captando cada uno de sus movimientos ambos decidieron separarse y continuaron hablando como si nada hubiera sucedido.

Este video generó un sin fin de controversia al respecto, ya que varios usuarios no dudaron en “recordarle” al futbolista que ahí también se encontraban los hijos que tuvo con Shakira.