'Gente mala', Niurka reacciona a los audios en donde llamaba 'parásitos' a sus hijos

Fue hace un par de días atrás cuando se filtraron supuestos audios en donde Niurka llamaba a sus hijos como “parásitos”, tras esto y después del revuelo que causó entre redes sociales, la Vedette decidió romper el silencio y aclaró de una vez por todas este “malentendido”.

Y es que a través del programa Chisme No Like, se revelaron estos audios, en los que la “reina de la polémica” presuntamente le pedía a sus hijos comenzar a aportar dinero para la casa, ya que ya habían comenzado a trabajar.

“Este año yo he tenido trabajo solo para sacar mis necesidades y no me dio para más, pero honestamente, ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirle a los tres: ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice: ‘bueno, hago el súper y pago el gas’, Romina, tú pagas el Izzi y ¿Kiko tú qué vas a pagar? Nunca me lo dijo”, comenzó a escucharse.

Posteriormente, la vedette comentaría: “Y eso fue lo que pasó este año, la metamorfosis de liberarme de toda esa carga que tenía de mantener literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos”.

Estas declaraciones desencadenarían un sin fin de reacciones al respecto, tachando a Niurka como “la peor”, mientras que otros estaban de acuerdo con sus palabras.

Sin embargo, la respuesta que sorprendió a todos fue la que lanzó la misma actriz, quien aseguró para el programa de Venga la Alegría que esos audios eran reales, pero, comentó que solo sostenía ese tipo de pláticas con sus hijos cuando lo considera meramente necesario.

“Hay gente muy mala y mal intencionada. Si en algún momento yo le he tenido que decir, por ejemplo, a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he dicho en el momento que se ha tenido que decir, se los he dicho correctamente”, dijo.

Tras esto, la también bailarina comentó que posiblemente conocía quien había difundido esos audios, catalogándolo como una bajeza de su parte.

"Yo me imagino que la persona que filtró esos audios definitivamente es familia y que pena, qué lástima porque no logró su cometido”, sentenció Niurka.