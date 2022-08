Gemelas coahuilenses participan en la serie House of The Dragon, precuela de Game of Thrones

Fue este 2 de agosto cuando House of the Dragons, una de las series más esperadas por los fanáticos de Game of Thrones, se estrenó por HBO Max. Y es que además de contar con un una increíble historia y con un cast de primera.

Sin embargo, es importante destacar que en la producción existen grandes talentos, entre los que se destacan las gemelas mexicanas Mariana e Itza Urbina Cantú, quienes formaron parte del equipo de efectos viduales de esta precuela.

FOTO: ESPECIAL

De acuerdo con varas fuentes, a pesar de que estas jóvenes se encuentran viviendo en Canadá, son originarias de Piedras Negras, Coahuila, y actualmente se encuentra trabajando en el equipo MCP para la serie.

¿A qué se dedican?

Según el portal Actitud FM, Mariana dota habilidades de composición de color, digital y modelado 3D, mientras que Itza es artista de iluminación 3D y ha trabajado en producción de comerciales, animaciones y cine independiente.

FOTO: ESPECIAL

Por otra parte, una joven que aseguró ser hermana de las gemelas, se mostró orgullosa de lo que ambas han logrado y por poner a México en alto, esto al colocar una fotografía en donde se ven sus nombres en los créditos de la serie de HBO.

“Ya puedo contar que mis hermanas trabajaron en esta serie y aparecieron en los créditos del episodio de hoy, muy orgullosa que me siento de ustedes. Los sueños sí se hacen realidad”, escribió a través de redes sociales.