¡Ganaría millones! Lucía Méndez afirma que muchos le han pedido abrir su OnlyFans

Lucía Méndez se encuentra actualmente celebrando sus 50 años de trayectoria artística, y es que han sido infinidades de telenovelas en las que ha participado, que se ha consagrado como una de las actrices más reconocidas por el público.

Es bajo este contexto que la mexicana habló de cómo le gustaría que el público la recordara cuando se alejara por completo de la televisión.

“Simplemente que me recuerde mi autenticidad, que tenía a mi gente, a mis fans, que duramos mucho tiempo juntos, que envejecemos juntos, que tuve siempre el apoyo de mi gente, mi público, yo estoy muy agradecida”.

(FOTO: ARCHIVO)

En temas más del amor, Lucía aseguró que se encuentra abierta a “nuevos romances” pero sí dijo que nunca saldría con alguien más joven que ella.

“No me interesa, imaginate, no, no. Yo agradezco todo lo que me escriben en redes sociales, pero no, no podría con alguien más joven”.

Para sorpresa de muchos, la actriz también reveló cómo algunos de sus seguidores le pedían que se abriera su only fans, sin embargo ella ha dicho que no, ya que le tiene respeto a su familia.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”, comentó la actriz de telenovelas.

Y a pesar de que no tienes obstáculos para hacerlo,sí tiene respeto por su hijo: “Yo no tengo marido pero tengo un hijo, que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en OnlyFans pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”, finalizó la actriz diendo por cerrado el tema.