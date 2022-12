Galilea Montijo y Andrea Legarreta, ¿en conflicto?

Galilea Montijo es sin dudas una de las conductoras de televisión y actrices más carismáticas y reconocidas en México. Montijo es una figura muy querida en nuestro país y eso la llevó a lograr muchos sueños. Recientemente, reveló su figura de cera en el Museo de Cera, y la conductora fue felicitada por muchas de sus amistades y colegas. Sin embargo, la ausencia de Andrea Legarreta fue notoria en aquel acto.

¿Por qué Andrea Legarreta no estuvo presente?

Esta figura de cera representa los más de 30 años de Galilea Montijo en el mundo del espectáculo. La acompañaron su esposo, Fernando Reina, su hijo Mateo y muchos de sus amigos más íntimos, como por ejemplo Paul Stanley, Roxana Castellanos y Claudia Troyo. Sin embargo, muchas personas esperaban que su gran amiga Andrea Legarreta estuviera allí con ella. Quien explicó qué sucedió fue Andrea Rodríguez.

"Si te has fijado que Andrea viene afónica. La verdad es que como empezamos con una gripita, empezó Tania, luego Latin, Latin se la pasó a Emma, luego Andrea Legarreta, luego Gali, yo traigo también un poco, ya todos vimos que no es influenza, porque estamos todos vacunados, ya vimos que no es COVID-19, pero a algunos como que les pegó más fuerte, como en el caso de Andy y a otros, bendito Dios, como que fue muy leve", explicó Rodríguez. Por lo tanto, Andrea Legarreta no asistió a este momento tan importante para Montijo por estar enferma.

¿Qué dijo Galilea Montijo en las redes sociales?

"Una noche llena de emociones, risas, lágrimas, mi familia, amigos, se les dice fans, pero para mi son compañeros de este viaje, Prensa y muchos, pero muchos sé que estuvieron de corazón!!! Sigo sin palabras emocionada y muy agradecida", publicó Montijo en Instagram.

"Felicidades una vez más mi negrita linda!! ¡Mereces todo lo bonito!! ¡Están muy Preciosas y sabrosas las dos!!! Te amoooo", escribió Andrea Legarreta en el posteo de Instagram de Galilea Montijo donde se la ve posar junto a su figura de cera.