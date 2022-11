Fui edecán, pero no eso; Kimberly Flores se rompe al sostener que no fue bailarina exótica

Una vez más, Kimberly Flores tuvo que aclarar que nunca ha sido bailarina exótica.

En el sexto episodio del programa "Rica Famosa Latina" se quebró al volver a tocar el tema que la persigue desde que se casó con Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Y es que, en días pasados, sus compañeras Marcela Iglesias, Lucelba Manzour y Sandra Vidal se reunieron para hablar de su próximo viaje, pero también aprovecharon para soltar veneno contra la guatemalteca, quien anteriormente les compartió que conoció a Edwin en algunos conciertos, donde ella era bailarina, pero ellas piensan que más bien la sacaron del téibol y de escort no la bajan.

(FOTO: ESPECIAL)

Esta ocasión, Flores contestó que sí fue edecán, bartender, limpiando baños, "porque no me dejaron terminar la escuela, me embaracé a los 16 años".

Aseguró que de haber tenido que bailar en un tubo para sacar adelante a sus hijos, lo hubiera hecho. "Si yo pudiera tocar ese tubo, para mí sería uff, de hecho, quisiera aprender. Si yo hubiera tenido que trabajar en un lugar así, lo digo", recalcó.

La insistencia de sus compañeras fue tal, que Kimberly se quebró en llanto defendiendo que no fue bailarina exótica.