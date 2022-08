'Fue difícil moverme', el complicado momento que Daniela Álvarez vivió en Italia

El romance entre Daniella Álvarez, exMiss Colombia, y el actor Daniel Arenas va muy bien, la pareja se muestra muy enamorada en sus redes sociales, y los fans aplauden cada momento que comparten, como la experiencia que tuvieron en una góndola, en Venencia.

Aunque todo pintaba para ser un paseo muy romántico, las cosas se complicaron para la movilidad de Daniela, quien por complicaciones de salud tuvo que someterse a la amputación de su pierna izquierda.

A través de un video que compartió en Instagram, la colombiana reconoció que no fue nada fácil este viaje a Venecia, tampoco subirse a la góndola, pues su movilidad reducida lo complicó todo, sin embargo, su pareja, el también colombiano Daniel Arenas estuvo ahí para ayudarla en todo momento, y se lo agradeció con un emotivo mensaje.

"Wow, montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir. Pero ahí estás siempre tú… gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no… ¡te amo! me haces feliz @danarenas".

A pesar de las limitaciones de Daniella, y de que tiene una herida en su pie derecho, eso no ha impedido que disfrute de su viaje por Europa junto a su novio, pues compartió un video en el que se observa cómo con ayuda de un vehículo motorizado de dos ruedas ha podido recorrer todos los rincones de los lugares que visita.

"Tenía susto de viajar sin poder caminar por la herida en mi pie derecho y sin imaginarlo 4 horas antes de montarnos en el avión, apareció LA SCOOTER y wow, he rodado en esta máquina como ustedes no lo imaginan. Subo y bajo rampas, cruzo calles, entro en todos los ascensores, quepo en todas las puertas, puedo andar sobre diferentes tipos de piso, me siento en cualquier restaurante y simplemente cierro mi scooter y la pongo al lado mío, subo y bajo del tren llevando mi scooter como una maleta más, es ligera, se abre y se cierra sola, ando aproximadamente 18km con full batería, se recarga con solo enchufarla un par de horas, puede viajar en el avión y lo mejor: mi autonomía".

La pareja disfruta de su amor por los lugares más emblemáticos de Europa, como la Torre Eiffel.

Fue hace un año que la pareja hizo pública su relación amorosa, desde entonces ambos comparten momentos especiales y reflexiones sobre cómo viven su relación.