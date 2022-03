Frena poder judicial proceso contra probable agresor de mujer en Monclova

Un proceso penal que debió iniciar a finales de 2021 por los violentos hechos en los que un hombre y una mujer golpearon a la ex esposa de su primo, se mantiene en el limbo jurídico; el actuario del Juzgado Penal no ha notificado al acusado de la audiencia en su contra, y el juicio no puede empezar.

El Centro de Justicia Penal del Distrito Judicial de Monclova, el 11 de noviembre pasado dejó sin efecto la audiencia inicial en contra de Edgardo Eduardo y Carla “NN”, acusados de los delitos de lesiones dolosas en perjuicio de Valeria “B”, quien terminó hospitalizada con lesiones diversas que le generaron secuelas posteriores.

Quedó la audiencia sin efecto desde el 11 de noviembre del año pasado porque el actuario del juzgado no localizó a los acusados ni a la víctima, bajo el argumento de que el domicilio de los primeros “no existe” y que el de la víctima no está correcta o completamente plasmado en el expediente.

La afectada, desesperada porque no se le hace justicia, subió a redes sociales varios videos de los momentos en los que fue brutalmente golpeada, así como de la crisis convulsiva que sufrió mientras permanecía internada en el Hospital Divina Providencia de la Cruz Roja Mexicana delegación Monclova.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se integró la averiguación, se concluyó y se judicializó con todos los elementos necesarios para iniciar el proceso penal.

La representación social sostiene que los domicilios aportados en la carpeta de investigación permiten la localización de ambas partes, tanto de los acusados como de la víctima.

Sin embargo la audiencia inicial no se ha realizado porque la autoridad judicial no localiza ni a los acusados ni a la víctima que exige justicia.