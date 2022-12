Franco Escamilla revela que lo amenazaron de muerte tras defender a Platanito 

Fue en noviembre cuando el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como 'Platanito', sorprendió en redes sociales al lanzar un “chiste” sobre lo ocurrido con Debanhi Escobar, la joven que fue encontrada muerta en una cisterna en Nuevo León.

Tras esto, mientras que algunos usuarios comenzaron a atacar al comediante por este “crudo” chiste, otros salieron en su defensa, tal como Franco Escamilla, acción que, aseguró, le trajo varias consecuencias a él.

Durante una entrevista con Adela Micha, Escamilla contó que tras defender a "Platanito", él y su familia comenzaron a ser víctimas de amenazas de muerte.

(FOTO: ESPECIAL)

En su encuentro, la periodista rescató lo acontecido con Sergio Verduzco luego de lanzar aquella “broma” sobre el feminicidio de la joven:

“Él sin ser Platanito es un cuate muy inteligente. A mí personalmente me parece que estuvo muy pesado. Yo creo que es un tema por el que estamos muy dolidos en este país, tantas mujeres desaparecidas, tantas mujeres víctimas de feminicidios, tanta violencia, etcétera, etcétera. Qué piensas de eso. Y todavía dice, no lo vayan a subir, sabiendo que iba a haber un ojete que lo iba a subir”, comentó.

Ante esto, el comediante mexicano respondió: “Cuando yo dije la comedia está por encima del comediante, y yo no creo que una persona deba ser cancelada como tal o que pidan su cabeza por un chiste, la gente que no estuvo de acuerdo con lo que yo dije".

"Me empezaron a amenazar de muerte a mí y a mi familia, pero eso no lo ven mal. No ven mal insultar a mis hijos, a mi esposa, o decirme ‘qué vas a hacer cuando se mueran tus hijos’. Me estás juzgando por lo que dijo alguien y tú estás haciendo lo mismo o peor”.

Tras esto, Franco comentó que sí se podía hacer comedia a pesar de la cultura de cancelación, pero tiene que ser un “tema subjetivo en que le involucra el sentido común del comediante y el sentido común de la persona que escucha el chiste”.