Francisco Núñez González publica sus anécdotas como veterinario canino

El médico veterinario zootecnista, Francisco Núñez González, presentará su libreo El escribidor de perros, este próximo viernes 18 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Museo Regional de La Laguna. Se trata de un compendio de textos y anécdotas sobre la relación de los perros y los seres humanos, captadas a través de sus pacientes.

En este volumen, publicado por Peruanitos Ediciones, Núñez González comienza su redacción relatando sus inicios como veterinario en el campo, cuando llegaba a los pueblos y dormía en salones de la Unión Ganadera, rodeado de murciélagos y vacas. También aborda su posterior especialización en perros, especie a la que considera portadora de suma inteligencia y que es el eje central del texto.

“Hay anécdotas graciosas, hay anécdotas tristes, cuando son problemas de cáncer irreversibles y es una tristeza ver a los dueños, a los hijos, a gente adulta, ver cómo le lloran a los perros más que a una persona, porque es todo lo que tienen”.

El médico cuenta con un recorrido profesional de 44 años y le interesa externar sus conocimientos a la gente. Así mismo, su libro guarda los recuerdos y vivencias de quienes le confían a sus mascotas. En más de 300 páginas, registra 150 historias de este tipo.

“Siento una satisfacción porque son años, y en segundo lugar, aceptación. Estoy sorprendido cómo la gente me ha aceptado cuando mando las invitaciones a mis amigos, a los grupos sociales. En cómo me han felicitado, han ido a comprar el libro hasta la veterinaria y eso que aún no hago la presentación. Me he encontrado con muchos afectos, porque creo que la amistad es algo primordial”.