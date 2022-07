¿Francia Raisa sigue siendo amiga de Selena Gomez tras donarle un riñon?

Luego de cinco años que Francia Raísa le donara un riñón a Selena Gomez, las amigas que desde hace un tiempo no aparecían juntas, alimentando sospechas de una posible enemistad, reaparecieron en un video de TikTok, en el que llevan a cabo una temática en la que cada una de ellas confiesa los defectos que ve en la otra, ¿Qué tanto se dijeron?

Gomez y Raísa se reencontraron para enloquecer a sus seguidores en las redes, pues se unieron al reto "Él es un 10, pero…", a través del que una persona debe sincerarse y expresar los aspectos que no le gustan de otra y viceversa. Aunque, habitualmente, esta tendencia es realizada entre parejas, muchas amigas y amigos también se han atrevido a realizarla, como en el caso de Selena y su amiga.

¿Cuáles son los defectos de Selena Gomez?, según Francia

Durante el video, Francia es la primera en indicar que es lo que no le gusta de Selena. "Él (Ella) es un 10, pero … su aliento apesta". A lo que Gomez contesta si ese defecto no es algo que puede llegar a arreglar, a lo que su amiga le expresa que debería de intentarlo.

Entre carcajadas de ambas, Raísa también lamentó que a Selena no le agradaran los perros y le gustara que le lamieran los dedos de los pies. Pero Gomez no se quedó atrás y dijo que aunque su amiga era un 10, detestaba que solo le gustara jugar a Star Wars, que odiara todos los lugares donde ha estado y que nunca más pudiera volver a beber una copa de vino.

Casi al finalizar el reto, la intérprete de Lose you to love me dijo que Francia era un 10… "Pero odiaba a su mejor amiga", a lo que Rasía contestó que también ella la odiaba veces y ambas coincidieron que era un pensamiento justo, para luego comenzar a reír.

¿Por qué se distanciaron Selena y Francia?

Luego que en 2015, Selena confiara públicamente que padecía Lupus, atravesó diferentes etapas en la que su salud estuvo en riesgo, por ello, en 2017 se tomó un respiro y dejó de promocionar su música en redes, situación que preocupó a sus fans, pero no pasó mucho tiempo para que explicara su ausencia; se había sometido a un trasplante de riñón, el cual le había donado su amiga la actriz Francia Raísa, a quien había conocido en 2008.

Luego del trasplante, se les vio muy unidas y cada una agradecía por tener a la otra en su vida, sin embargo, en marzo de 2019, Francia dijo que había decidido alejarse de Selena, porque la cantante había adoptado un estilo de vida poco saludable, lo cual la lastimaba, pues sentía que Gomez no tomaba con seriedad la segunda oportunidad de vida que tenía.