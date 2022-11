Fran Hevia trae el apocalipsis a la Comarca Lagunera

El comediante alternativo Fran Hevia está listo para buscar una conexión este sábado 5 de noviembre con todo el público lagunero que se dé cita a su show de stand up titulado Apocalíptico.

En una plática con El Siglo de Torreón, señaló que si bien esta gira ya la había empezado desde antes de la pandemia de COVID-19, siendo este nuevo concepto que se vivió durante y después, lo que ayudó a que el proyecto creciera aún más y se consolidara. “Ahorita, la verdad es que hemos tenido buena recepción en las ciudades que llevamos, como que sí noto que hasta la gente está respondiendo hasta mejor que como traíamos el show hace unos añitos”.

A Fran no se podría catalogar como otro comediante de la escena actual, ya que el originario de Ciudad de México presenta una nueva corriente de comedia: la alternativa. A diferencia de sus compañeros, su comedia no radica en un tema en específico, sino en varios.

“Cuando empezó el movimiento del stand up en México, lo que ocurrió fue que mucha gente que trabajaba de otra cosa de repente se empezó a dedicar a la comedia y dejaron sus trabajos y ahora son comediantes”, comentó Fran. “Pero en mi caso yo ya trabajaba escribiendo chistes, entonces cuando empecé no tenía estas observaciones que tenían los demás de su entorno cotidiano, entonces yo, que me dedicaba a escribir chistes, no tenía esas herramientas”.

Ante esto, el también escritor decidió hacer uso de todas las herramientas que sí tenía para hacer reír “como fuera” al público: “Lo que me quedó fue tratar de hacer reír de alguna otra manera, eso es más o menos lo que llamamos comedia alternativa, tratar de abrir un poquito, el compás y casi todo se vale, siempre y cuando hagas reír. Caras, gestos, buscas ese tipo de risa”, mencionó a través de una llamada telefónica.

Debido a esta corriente alternativa de comedia, a Fran se le ha complicado establecerse en un gremio que aún no tiene muchos predecesores. Sus especiales “Se me hizo fácil” (2016) y “En el acto” (2019) no estuvieron en plataformas de streaming. “No sé, es raro, ha sido fácil entrar a la corriente, pero, por ejemplo, mi intención con mis especiales era que también estuvieran en una plataforma, pero por lo mismo de que mi material es un tanto derivativo, alternativo que digamos, pues tiene que existir primero un mainstream para que haya primero una alternativa a esto”.

“Entonces en esos casos, sí fue difícil levantar el primer especial, que lo tuvimos que hacer completamente independiente, solo existe en audio y bueno, el segundo también fue independiente, pero con un poquito más de producción, lo grabamos en el Lunario, y la verdad es un recinto con bastante nombre, pero todo ha sido muy independiente”, relata.

A pesar de que ha sido complicado entrar con esta nueva corriente, al día de hoy Fran se ha presentado en varios escenarios a lo largo de la República Mexicana, siendo la Comarca Lagunera su nuevo objetivo.

“Lo que me gusta intentar en los shows y lo que se logra es como esta conexión con el público inmediata, sí traigo mi material y chistes, pero lo que me gusta de dar show es que cualquier cosa que ocurra en ese momento también aportará, entonces depende mucho de la gente que vaya cómo la vamos a pasar esa noche porque sí se presta mucho al cotorreo para el público”.

“Nuestra materia prima son observaciones, entonces mientras más observaciones compartamos entre el público y yo, creo que es cuando más bonito se logra esta conexión, esa que uno se da cuenta nada más yendo al lugar y teniendo este momento con el público”, contó Fran.

Por esta razón, al también guionista le emociona mucho la idea de que su show se esté presentando en La Laguna, y es que a pesar de que no es la primera vez que la visita, sí será la primera vez en la que estará presentando su propio show. “Por lo mismo es que me emociona estas fechas porque va a ser la primera vez en la que voy a tener esta oportunidad de tener este contacto con la gente de Coahuila”.

Cabe destacar que Fran Hevia no solo se caracteriza por su trabajo en el stand up, ya que el mexicano, desde que tenía 21 años, comenzó como comediante, escribiendo para grandes producciones como Vecinos y la Familia P. Luche.

Sin embargo, otras de sus más grandes pasiones son el cine y el guionismo, creando a su paso su primer cortometraje titulado Hombre lobo con cuchillo, el cual, además de aparecer en distintos festivales de Italia y Suecia, también ha ganado varios premios como el Andromeda Film Festival y el Night Comedy Shorts 2022.

Ha sido este amor por la cinematografía que en algún futuro le gustaría estar detrás de una película: “Me encantaría, como escritor ya he tenido la oportunidad de trabajar en algunos libretos, pero así como director creo que sería una oportunidad única, sería un sueño cumplido y creo que aquí en México tenemos un buen lenguaje cinematográfico, nada más es cosa de enfocarse y hacer las cosas”.

Sin embargo, mientras esto sucede, Fran busca crecer más en el stand up y abrir más el gremio de la comedia alternativa.