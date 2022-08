Fotógrafo Santiago Arau enfoca su lente hacia los 'Territorios' de México

La imagen tiene infinitas propiedades de comunicación. Una fotografía resguarda el instante congelado de un mundo y la perspectiva de quien acciona la cámara. El proceso se complementa cuando el espectador también añade su mirada al pararse frente a las obras. “Fotografiar es conferir importancia”, escribe Susan Sontag en el ensayo Sobre la fotografía.

El Museo Arocena ha traído a Torreón la muestra Territorios, un proyecto que el fotógrafo mexicano Santiago Arau (Ciudad de México, 1980) trabajó durante siete años y el cual publicó, en primera instancia, a través de un libro editado por la Fundación BBVA y la editorial independiente Sexto Piso. La exposición, que se divide en siete apartados (Volcanes, Ciudad, Destrucción, Fronteras, Pasado Histórico, Biodiversidad, Fundación ICA), fue inaugurada la noche de este jueves.

“Es un trabajo, como ya lo dijiste, de siete años que estuve realizando por todos lados y me dí cuenta de que México está compuesto por muchos territorios. Posteriormente, los territorios que lo conforman son muy distintos unos a otros. Está la Península de Yucatán, la Península de Baja California, está el centro, la Sierra Madre, la frontera, la selva. México es un país mega diverso y desde el aire se puede ver exactamente todos los diferentes climas y lo que está retratado en esta muestra”, comenta Santiago Arau a El Siglo de Torreón vía telefónica, pues por problemas de salud no pudo viajar a La Laguna.

Un gran músculo de la muestra es el empleo de fotografías aéreas, capturadas con drones. Esta técnica permite tener una distinta perspectiva, observar detalles que se omiten en las tomas tradicionales. La creación de estas fotografías radica en un singular interés que el propio autor ha tenido desde niño.

“Siempre, desde niño, me gustó la fotografía aérea. Cuando tenía 10 años, mi papá me regaló un libro que se llama México visto desde las alturas, que es un libro publicado por el fotógrafo Michael Calderwood y me obsesionaban estas imágenes desde niño, de ver estas imágenes desde el aire y, desafortunadamente, en ese momento, era muy complicado para un fotógrafo amater o profesional, hacer fotografía aérea porque es muy costoso. Hace más de 10 años, para tomar estas fotografías habría que volar un helicóptero, una avioneta y los costos son muy elevados, casi la hora de vuelo en estos aparatos cuesta lo mismo que un dron”.

Territorios ofrece así fotografías cenitales sobre volcanes, ecosistemas y ciudades, brindando una ventana vista por pocos espectadores. Se trata de un trabajo totalmente aéreo, pero realizado en tierra con un dron asegurado en la cajuela de un automóvil.

El autor tiene la sensación de que México es una muestra pequeña de lo que acontece en el mundo. El amplio detalle de sus fotografías son capaces de captar los problemas sociales, económicos, políticos y ecológicos de ciertos lugares. Y es que la muestra trabaja sobre sus intereses personales, tal como exponer las heridas que el hombre ha causado a estos territorios tras la sobreexplotación de los recursos naturales.

“Me cambia totalmente la idea y el concepto que tengo de México. Creo que México es un concepto y una idea que puede estar establecida o hecha bajo muchos estereotipos como el desierto, o tal vez la Ciudad de México y el Ángel de la Independencia, creo que lo que me enseñó este recorrido es conocer un país”.

La muestra fotográfica Territorios de Santiago Arau estará en el Museo Arocena, hasta el próximo 22 de enero de 2023.