Foo Fighters tocan, lloran y aplauden durante homenaje a Taylor Hawkins

"En tiempos como estos, aprendes a vivir de nuevo. En tiempos como estos, das y das de nuevo". Las letras de "Time like these" de Foo Fighters, hicieron que el líder de esta banda tomara una pausa para secar sus lágrimas.

Dave Grohl perdió a su compañero y amigo Taylor Hawkins en marzo pasado, lo encontró solo e inerte en una habitación de un hotel en Colombia mientras realizaba una gira con la banda.

Este sábado le rindió uno de dos tributos previstos en el estadio de Wembley, en Londres, y no faltaron: además de las lágrimas, la buena música y los aplausos. Apareció sir Paul McCartney en el escenario, presentado por el propio Grohl junto con Chrissie Hynde, de The Pretenders.

"Dios te bendiga, Taylor", dijo McCartney. "Chrissie y yo vamos a tocar una canción aquí que no he tocado desde que la grabamos hace 100 años. ¡Nunca la he interpretado a dúo, pero lo haremos esta noche por primera vez para ti", añadió antes de comenzar con "Oh! Darling".

Al tema se unió, además de los Foo, Omar Hakim, exbaterista de David Bowie.

El exBeatle hizo luego una pausa para compartir una anécdota: "Dave me llamó un día y me contó: 'Taylor ha escrito esta canción llamada 'Summer rain', y dijo: 'Nos gustaría que tocaras la batería'", contó.

"¿Es este el grupo que tiene a dos de los mejores bateristas del mundo y quieren que yo toque la batería? Así que lo hice. Es todo un recuerdo", detalló antes de tocar la versión de "Helter skelter" de The Beatles. A este tema le siguió "Aurora", canción que Grohl dijo, era la favorita de Hawkins.

Luego vino otro golpe emotivo, cuando subió Shane Hawkins, hijo de Taylor, de 16 años, para tocar "My hero".

"Te amo, Taylor", dijo Dave para cerrar el primer show, que tuvo invitados como Liam Gallagher y Brian May.