Fletcher estrena candente video junto a Bella Thorne

Fletcher ha estrenado el ferviente video de su nuevo sencillo Becky's So Hot, un retrato emocionante e íntimo de la lujuria por la nueva novia de su ex y el último sencillo de su próximo álbum debut ,Girl Of My Dreams, el cual saldrá el próximo 16 de septiembre.

Dirigido por Millicent Hailes, el video de Becky's So Hot muestra a Bella Thorne como la receptora de la fascinación de Fletcher. En una serie de viñetas de paisajes oníricos (que incluyen a Fletcher felizmente sola en la cama y luego atravesando la ciudad en una motocicleta a toda velocidad), la imagen sumerge completamente al espectador en el erotismo hipersaturado de la vida interior de Fletcher

Inspirado en parte por el futurismo temperamental de Blade Runner 2049, Becky's So Hot finalmente difumina los bordes de la fantasía y la realidad con un efecto glorioso.