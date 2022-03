Fiscalías de Coahuila y otros tres estados detallan percance vial donde falleció 'El Mijis'

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) informó que en continuidad a los avances de las acciones realizadas en el caso de la desaparición del C. Pedro César Carrizales Becerra, alias “El Mijis”, fue determinado que éste falleció tras participar en un accidente automovilístico.

Lo anterior fue informado en conjunto con las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, explicó que del cúmulo de información obtenida en las investigaciones, entre otras cosas, se tuvo conocimiento de un accidente ocurrido el día 3 de febrero en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras en el kilómetro 27 en el que resultó un vehículo siniestrado y en su interior un cuerpo humano, ambos con rasgos de calcinación.

En octubre fue reportada su desaparición luego de recibir amenazas

Indicó que con el objetivo de conocer si estos hechos guardaban relación en el presente caso, se dio intervención a peritos de los cuatro estados en las materias de Medicina Forense, Criminalística de Campo, Fotografía Forense, Genética, Antropología, Mecánica de Lesiones, Tránsito Terrestre, Incendios y Explosivos, Química y, con el apoyo de la Guardia Nacional, en Mecánica de Hechos.

Del resultado de los dictámenes realizados se pudo determinar que el vehículo del evento del 3 de febrero corresponde al señalado como el que conducía la víctima, y que los restos humanos localizados en su interior corresponden al del C. Pedro César Carrizales Becerra.

Externaron que no ofrecerán declaraciones por el momento

Explicó que se determinó que los hechos sucedieron en Tamaulipas, dirección noreste a sureste sobre la carretera Nuevo Laredo- Piedras Negras a la altura del kilómetro 27 (dirección a Nuevo Laredo), cuando el vehículo cambia su rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera y caer a un desnivel e incendiándose en su totalidad.

Las experticias referidas de igual manera concluyen que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión. Aseguraron que por lo anterior infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor.

Por cuanto hace a la causa de muerte, se estableció que fue por laceración (ruptura) de la arteria aorta abdominal, derivado de la fractura de la primera vértebra lumbar consecutiva a traumatismo abdominal profundo, y que las lesiones de calcinación presentan características post mortem.

