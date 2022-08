Filtran supuestos audios que relacionan a Plácido Domingo con una secta sexual en Argentina

En las grabaciones difundidas por distintos medios se escucha como una mujer llamada Mendy, quien formaba parte de la secta, estaba a punto de encontrarse con el músico, además de que también se escucha a Pecowicz, líder de la organizació.

“Plácido dijo que podría venir a visitarnos, es decir, que va a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó. Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio”, dice Mendy.

En otro audio, se escucha presuntamente al tenor poniéndose de acuerdo con la mujer para que nadie los vea en su encuentro.

FOTO: ARCHIVO

“Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”.

Para finalizar con el último audio, se escucha al líder de la secta platicando con Mendy sobre lo que habló supuestamente con Plácido Domingo.

“Ya me habló y me armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta”, Se escuchó.

Por el momento, Plácido Domingo no ha dado declaraciones al respecto.

FOTO: ARCHIVO

¿Cómo se beneficia la secta?

Según el portal Excelsior, la organización tiene tres formas de conseguir dinero.

Salud: Internación por adicciones, y una clínica que prometía la “sanación”.

Sobre Ceremonial: Se basa en un pago mensual de 200 dólares que podía llegar hasta los 10 mil dependiendo del alumno. El líder también expropiaba los bienes de los alumnos y los ponía a disposición de la organización, haciéndolos firmar y poner los bienes a su nombre.

Explotación sexual: Este trato era a alas alumnas, a las cuales denominaban “Geishado Vip” o “palomar”, las cuales básicamente tenían que mantener encuentros sexuales con personas de poder para conseguir dinero.