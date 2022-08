Filtran supuestos audios en los que Niurka llama 'parásitos' a sus propios hijos

La cubana, Niurka, de nueva cuenta está en el ojo del huracán luego de que en el programa, Chisme No Like, revelaran unos audios en los que supuestamente ella despotrica contra sus tres hijos; Kiko, Romina y Emiliano y hasta los llama "parásitos".

“Yo cometí los aciertos de ponerle a mi hijo, Kiko, cuando terminó la universidad, que no agarró ninguna de las carreras que le estaba ofreciendo la Ibero, que te garantiza un trabajo, entonces yo lo ayudé dos años”, se escucha.

Enseguida, aparentemente se oye decir a la también vedette, que le puso dos farmacias a Kiko y que, de buenas a primeras, las cerró y se fue a Europa.

“Este año yo he tenido trabajo solo para sacar mis necesidades y no me dio para más, pero honestamente, ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirle a los tres: ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice: ‘bueno, hago el súper y pago el gas’, Romina, tú pagas el Izzi y ¿Kiko tú qué vas a pagar? Nunca me lo dijo”.

Más tarde, Niurka llama “parásitos” a sus herederos en los audios.

“Y eso fue lo que pasó este año, la metamorfosis de liberarme de toda esa carga que tenía de mantener literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos”.

Luego de que se difundiera tal información, Romina Markos salió en sus redes sociales en defensa de su madre y culpó a Chisme No Like de querer generar odio hacia su familia.

“Me da tristeza que existan programas que lo único que hacen es querer generar odio, incluso entre familiares, les arde ver a la gente feliz. Qué asco que exista gente así, que tenga que fijarse en la vida de los demás”, escribió Romina en una historia de Instagram. Niurka, hasta ahora, no se ha pronunciado.