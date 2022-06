FGR imparte platicas de prevención en colegio de Torreón

La Fiscalía General de la República (FGR), en su delegación estatal en Coahuila, a través de la representante de prevención del delito, impartió plática con el tema “La seguridad es responsabilidad de todos” en el colegio Excelsior de la ciudad de Torreón, Coahuila.

La representante de prevención del delito invitó a los alumnos de la licenciatura de enfermería a fomentar una vida libre de violencia, haciéndoles saber que las decisiones se toman día a día, lo cual los lleva a hacer cambios racionales que beneficien su bienestar profesional y personal.

A través de la prevención del delito se pueden evitar problemas, daños, situaciones desagradables y principalmente involucrarse en situaciones de riesgo y/o evitar ser víctima de algún delito; además, existen factores de protección y de riesgo a los cuales pueden estar expuestos, como por ejemplo la violencia escolar y es ahí donde actúa la prevención, con la dinámica “es tu escuela, es tu espacio” mi escuela es un espacio libre de violencia, es mi lugar seguro, no entran armas, no entra droga y no entra la violencia.

Al final se trató el tema sobre los programas de difusión para personas desaparecidas o no localizadas y medios de contacto.