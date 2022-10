FGE revela detalles de la localización de Mario Cedillo Infante y acompañantes en Tamaulipas

Durante la tarde de este sábado arribó a la presidencia municipal de Guerrero, Mario Cedillo Infante, alcalde de dicha demarcación de Coahuila, y las 9 personas que lo acompañaban, quienes fueron localizados sobre la carretera federal número 2 en el Estado de Tamaulipas.

Todos fueron concentrados en la presidencia municipal, dónde se entrevistaron con Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila; el general José Fausto Torres Sánchez, comandante de la 47a Zona Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila.

En rueda de prensa, las autoridades Federales y del Estado de Coahuila, dieron a conocer el estado de salud del alcalde, así como el de los miembros de su cabildo; siendo encontrados en buenas condiciones.

Se trata de Mario Cedillo Infante, presidente municipal de Guerrero, su esposa Ana Lilia Jiménez Zamora; así como su hijo Mario Cedillo Jiménez. Además de Enrique Cervera López, su esposa Azucena Martínez Arena; la regidora Beatriz Adriana Trejo Meza, su esposo Bernardo Ramírez de Luna; el director de turismo, Pedro García Macías, la secretaria Aidé Solís Guevara y el secretario particular del alcalde, Mainor Estuardo Barrera.

Cabe recordar que estaban ilocalizables desde la noche del viernes, tras su viaje a Oaxaca para asistir a un evento de Pueblos Mágicos. Todos habrían sido interceptados por un posible grupo criminal

Márquez Guevara señaló que dicho grupo de personas provenían del aeropuerto de Monterrey con destino al municipio de Guerrero.

Dijo que después de realizar las acciones conjuntas entre autoridades federales y del Estado de Coahuila, así como de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, fueron localizados en la carretera federal número 2, mejor conocida como La Ribereña, en dos vehículos en el territorio de Tamaulipas.

Precisó que actualmente se encuentran realizando las diligencias correspondientes:

"Hasta este momento estamos realizando la investigación. No podemos revelar ninguna de las investigaciones que se han hecho, creo que son los momentos más importantes las primeras 48 horas cercanas al hallazgo, simplemente; no al hecho, si no al hallazgo y eso nos va a permitir tener una idea de lo que ocurrió. Afortunadamente, fueron encontrados en buenas condiciones de salud", indicó Márquez Guevara.

Además, se mantuvo un trabajo coordinado del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís con autoridades federales, entre ellos, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y los Secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, así como del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; las Fiscalías de los estados de Tamaulipas y Nuevo León además de las corporaciones de seguridad de Coahuila.