FGE reforzará labor en perspectiva de género

Luego de que trascendiera que en el caso que se llevó contra el exbeisbolista de Saraperos de Saltillo, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) incurrió en graves deficiencias en la indagación, así como en temas relacionados con la perspectiva de género con respecto a la víctima, la dependencia aseguró que se reforzará la capacitación en estos temas.

Fue tras emitir una sentencia, que el Tribunal de Juicio Oral hizo un pronunciamiento a la Fiscalía General del Estado (FGE) por las graves deficiencias en la indagación, así como en temas relacionados con la perspectiva de género.

"No es propiamente una crítica a la actuación ministerial, sino la calificación o el rango que tienen de validez conforme a las leyes penales, por ejemplo una prueba que puede ser pericial, el tribunal tiene que hacer una narrativa para establecer que rango de veracidad adquiere y cuando no lo adquiere, no se trata de una crítica", explicó el fiscal general, Gerardo Márquez.

Aseguró que el tema de las capacitaciones es permanente, por lo que dijo no recordar el número de ministeriales que se han abarcado en este aspecto.

"Se hacen muchos, sobre todo de organismos internacionales, tenemos universidades públicas y privadas que imparten esta capacitación. Año con año se imparten cientos de miles de horas de esta capacitación", dijo.

Aseguró que la capacitación se hace en áreas especializadas en materia de feminicidio y de homicidio.

En relación a la falta de aplicación de la perspectiva de género en el caso de la menor de dos años que fue asesinada, indicó que se tendrá que reforzar estos temas.

"Seguramente habrá que fortalecerlo. Todas las investigaciones especiales tienen un protocolo y la perspectiva de género siempre debe de estar presente", resaltó.

Fue el pasado 20 de enero que, tras llevarse a cabo la audiencia de individualización de sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una pena consistente en 50 años de prisión para el expitcher de Saraperos, Sergio Mitre, por el feminicidio de su hijastra de dos años de edad.

No obstante, en ésta el tribunal destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE) incurrió en varias deficiencias, desde las primeras diligencias; en específico la de investigar con perspectiva de género, imprecisiones y omisiones en la necropsia practicada a la víctima, así como deficiencias en la investigación criminalística.

Aseguró que lo anterior, provocó que a la niña se colocará en doble estado de vulnerabilidad, por ser mujer y menor de edad.