Fernando del Solar siempre trajo alegría a La Laguna

Luchó durante años contra los estragos que le dejó el linfoma de Hodgkin que padecía y diferentes problemas familiares y profesionales.

Fernando del Solar falleció ayer a la edad de 49 años, siendo una gran pérdida para su familia, amigos, colegas, seguidores y por supuesto para la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Fernando vino en varias ocasiones a la Comarca Lagunera. Su profesionalismo, alegría y buen humor salían a relucir cada que pisaba el suelo de esta región.

El 5 de octubre de 2011, el programa Venga la alegría se realizó desde el Territorio Santos Modelo, en donde Fernando charló en exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Me da mucho gusto haber vuelto. El clima de Torreón me fascina y la ciudad me gusta mucho, qué padre que podamos transmitir desde aquí para México, Centro y Sudamérica", contó con una sonrisa de oreja a oreja.

En esa charla, el argentino manifestó que le hubiera gustado traer a su entonces esposa, Ingrid Coronado y a su hijo Paolo.

"Lástima que no se pudo debido a que nuestro hijo Paolo está muy chiquito todavía y además le están poniendo unas vacunas".

El 11 de noviembre de 2009, Fernando asistió a la inauguración del Estadio Corona. En esa ocasión, se mostró muy atento con las personas que lo saludaron y no dudaba ni tantito en posar cuando le pedían fotografías.

El 13 de noviembre de 2007, Solar también estuvo en la región. Junto con Ingrid Coronado y Raúl Osorio pasaron Venga la Alegría desde el Museo de Metales de Peñoles.

Ahí, Fernando externó a El Siglo que tanto a él como a sus compañeros que en ese tiempo conformaban el elenco del programa de TV Azteca les generaba una gran responsabilidad transmitir alegría diariamente a toda la gente, ya que ellos en muchas ocasiones se sentían muy mal o amanecían de genio.

"Pero de eso se trata, de que cuando llegues con los compañeros te contagien y ¡arriba los corazones!", exclamó.

El 31 de mayo de 2003, Fernando de igual manera estuvo en Torreón; vino como invitado a un congreso de Secretarias Ejecutivas y aprovechó para descansar.

En el restaurante de un conocido hotel, atendió a esta casa editora y lo primero que contó es que se hallaba melancólico porque había salido de la telenovela Un nuevo amor.

"Estaba triste porque me encanta actuar y para mí era una oportunidad maravillosa de volver a hacerlo después de tanto tiempo. Creo que la trama era muy clara y lo que me habían ofrecido era el antagónico.

"Cuando empezó la novela finalmente eligieron a una protagonista (Cecilia Ponce) que estaba empezando y no pudo sostener la historia, los escritores tuvieron que recurrir a continuos cambios de guion, y en esos cambios mi personaje empezó a perder participación", dijo.

Varios medios nacionales y periodistas como Joaquín López Dóriga reportaron ayer el deceso del argentino cuyo nombre era Fernando Martín Cacciamani Servidio.

"#URGENTE Tras una larga lucha contra el cáncer, murió el actor y conductor nacido en Argentina, aunque nacionalizado mexicano, Fernando Del Solar. Mis condolencias a familiares y amigos", comentó en Twitter López Dóriga.

El programa Venga la Alegría, de igual manera, manifestó su sentir ante la pérdida de quien fuera conductor del matutino.

"¡Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Fernando del Solar!, En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!", posteó en sus redes el matutino.

En 2012, a Fernando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin y pese a que logró vencerlo, su salud se vio mermada.

En abril de este año, Fernando se había casado con Anna Ferro. Era el segundo matrimonio del presentador, luego de la relación que sostuvo con Ingrid Coronado.