Fernando Barboza, diálogos entre poesía y filosofía

La poesía y la filosofía son campos distintos, pero sus caminos llegan a cruzarse en un punto del pensamiento, generando un paisaje amalgamado de ideas sobre las cuestiones más profundas de la vida. Originario de San Pedro de las Colonias, Fernando Barboza es maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato y se ha encargado de estudiar el diálogo entre lo filosófico y lo poético en varios autores. Durante esta semana visitó Torreón para impartir un curso en el Teatro Nazas, organizado por el Seminario de Cultura Mexicana.

“La poesía y la filosofía coinciden en que son discursos de cómo decir algo, de cómo inventar algo, de cómo producir un sentido y ahí es el punto de relación. Es decir, cuando un filósofo produce el sentido de la existencia, nos dice que tenemos que pensar, preguntarnos y cuestionarnos. Cuando un poeta nos dice cómo son las cosas, se imagina cómo podrían ser de otra forma y ahí está la cuestión del entrecruce entre filosofía y poesía”.

Barboza se declara fanático de la literatura mexicana y esboza que ese fue el camino que lo llevó a estudiar el tema. Autores como Octavio Paz y Ramón López Velarde formaron parte de su repertorio, pues mientras estudiaba la carrera de Filosofía, siempre convivió con la idea de que los poetas tenían algo que decir.

Ante esto, cita el pensamiento del filósofo mexicano Emilio Uranga, para quien los poetas otorgan corazonadas de lo que se debería de pensar. “Esa frase me empezó a inquietar y empecé a hurgar entre los poetas y los filósofos, en cómo se da esta relación. Y ahí descubrí que sí, que muchos poetas, en algunos de sus poemas, son influenciados por algunas filosofías y, de igual manera, algunos filósofos en sus filosofías, son influenciados por algunas poesías. Entonces, en ese rango, me he manejado en la investigación”.

Para el maestro, una ventaja de la poesía es que esta puede imaginar cosas que el pensamiento racional no se permite. Esto porque el pensamiento racional asegura que no se pueden explicar algunas cosas, que en el misterio son indescriptibles. No obstante, la poesía sí puede imaginar que el amor es de cierta manera, por ejemplo.

“Pero la filosofía cierra esa parte de misterio, de apertura, porque la definición tiene que ser limitada. Es decir, definir algo es delimitarlo, y la poesía no. A final de cuantas, cuando la poesía habla de algo, habla en su apertura, en su amplitud, en su comprensión y la extensión es bastísima”.

Durante siglos, la filosofía ha seguido el camino hacia la verdad. Si algo no se verifica, no tiene sentido hablar de ello. No obstante, a pesar de que la poesía habla como si se tratara de una falsedad, su ficción le permite crear y producir sentidos.

“Es obvio que no todos los sentidos son válidos, pero algunos de ellos sí. Tampoco voy a negar que hay poesías violentas, antihumanistas, que incluso motivaron a partidos políticos para seguir una línea que no va con los principios humanos. Pero creo que la filosofía sí permite ese entrecruce con la poesía, porque le va a abrir el panorama, le va a permitir que no se encierre en ella misma, que tenga otras corazonadas, que escuche a los poetas, que escuche la cotidianidad, la sensibilidad y es como un inicio de una nueva filosofía”.

Desde la antigüedad, filósofos como Platón y Aristóteles han abordado, para bien y para mal, el tema de la poesía. Platón corrió a los poetas de su ciudad ideal, pues para él no cantaban lo que hay en la realidad; sin embargo, Aristóteles llegó a decir que la poesía es más filosofía que la propia historia.

En siglos más recientes, filósofos como los alemanes Hegel, Friedrich Schiller, Martin Heidegger, el inglés George Steiner, la española María Zambrano o el lagunero Mauricio Beuchot, son quienes han estudiado el campo.