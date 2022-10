¡Feliz cumpleaños 58 Guillermo del Toro!

Uno de los cineastas más exitosos es, sin lugar a dudas, Guillermo del Toro, quien a lo largo de su carrera no sólo ha logrado posicionarse como uno de los famosos más queridos, también forma parte de la lista de mexicanos que han recibido un Oscar, aunque en su caso suman dos.

Este domingo el tapatío llega a los 58 años de edad, pero este cumpleaños tiene un sabor agridulce, aunque prepara el estreno de dos grandes proyectos: la serie "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" y la película "Pinocchio", ambos para Netflix, también reveló que se encuentra en medio de una gran crisis familiar.

A través de sus redes sociales, el director agradeció a todos sus fans por los mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos que ha recibido a lo largo de este día; sin embargo, también reveló que por desgracia su familia no se encuentra del todo bien: "Pasando por un momento difícil estos días. Los buenos deseos son bienvenidos", escribió.

Aunque no dio muchos detalles, el "Tío Guillermo", como es llamado cariñosamente por sus seguidores, explicó que alguien de su familia se encuentra en medio de una crisis de salud, pero aclaró que no se trata de él: "Dificultad familiar de salud. No soy yo", agregó.

Sus próximos estrenos

Estos últimos meses del año van a ser sumamente especiales para Del Toro, la serie de terror "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro", cuyos avances ya se puede ver en la plataforma de streaming, se estrenará el 25 de octubre, justo parta iniciar con los festejos de Halloween.

"Imagina tu mente como un gabinete donde encierras tus pensamientos más oscuros y miedos más profundos ¿qué pasaría si abrieras ese gabinete para que el mundo lo viera? Estamos a punto de averiguarlo", dijo Del Toro en el tráiler de esta serie que contará con ocho historias aterradoras.

(FOTO: ARCHIVO)

Acerca de la nueva versión de "Pinocchio", Netflix anunció que se podrá ver a partir del 9 de diciembre y se trata de una adaptación del cuento clásico, pero esta vez hecho con una técnica de stop motion.

"Pinocho es un cuento que ha perdurado por siglos, una fábula muy cercana a mi corazón. Estamos muy seguros que esta personificación es particularmente hermosa", dijo Del Toro al presentar este largometraje animado.

Guillermo del Toro nació el 9 de octubre de 1964 y arrancó su carrera en el cine desde que era un adolescente, estudió en el Instituto de Ciencias en Guadalajara y posteriormente continuó preparándose.

(FOTO: ARCHIVO)

Hoy en día cuenta con 37 años de carrera, ha trabajado en más de 50 películas, de diferentes géneros, pero uno que más le fascina es el terror.

Con la "Forma del agua" se llevó los premios Óscar de Mejor Película y Mejor Director y otros largometrajes que ha hecho son "Hellboy", "La cumbre escarlata", "Historias de miedo para contar en la oscuridad", "El orfanato", "Los ojos de Julia", "Mamá", entre muchas más.

En el 2019 el público pudo adentrarse a detalles de la producción de sus películas gracias a la exposición "En casa con mis monstruos", que montó en su natal Guadalajara, Jalisco.