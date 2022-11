Fela Dominguez y Kalimba presentan Holidays, su nuevo disco navideño

La temporada navideña está llena de tradiciones como la cena, el arbolito, las decoraciones, reunirnos en familia, y claro, la música, quha regalado grandes momentos alrededor de esta fecha tan especial.

Para mantener viva esa llama, Kalimba y Fela Dominguez nos presentan Holidays, disco en el cual cantan a dueto varios de los clásicos de la temporada.

A lo largo de 10 "tracks", ambas personalidades llevan a sus fans por un paseo musical lleno de nostalgia, pero también de alegría y muchas ganas de cerrar el año con optimismo.

Entre los temas destacados tenemos el abridor Llegó La Navidad, cuyo arreglo se encuentra cercano a las clásicas big bands de jazz características de la época.

Por su parte, Santa Claus llegó a la ciudad, otra melodía infaltable, se presenta como una especie de balada orquestal, hecho que le da una personalidad única frente a otras versiones del tema.

Otro destacado es Baby It’s Cold Outside, tema interpretado en inglés y español, por Kalimba y Fela respectivamente, quienes consiguen un juego vocal extraordinario, enmarcado por una instrumentación jazzística de máxima calidad.

All I Want For Christmas Is You, It Was A Very Good Year y Jingle Bells son algunas otras de las composiciones que crean uno de los discos navideños más emblemáticos en años recientes, pues esta larga duración nos permite ver el talento interpretativo de Fela y Kalimba, al tiempo que nos llena de magia e ilusión.