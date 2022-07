Federación envía segundo embarque con 30 mil dosis antiCOVID para niños de Durango

El Gobierno de México envió el pasado domingo un segundo cargamento con 30 mil dosis pediátricas de la vacuna de Pfizer/BioNTech para la población de entre 5 y 11 años de edad del estado de Durango, informó este lunes el gobernador José Rosas Aispuro Torres. Esto se suma al primer embarque que había recibido la entidad con la misma cantidad, de 30 mil dosis para los niños y niñas.

VER MÁS En Laguna, inicia vacunación en Tlahualilo

“Ya serían 60 mil dosis para ellos más 20 mil aproximadamente que se tiene para la segunda dosis de refuerzo de 12 a 14 años, así es que en el programa de Vacunación Durango va bien y hoy la invitación es a que nos sigamos cuidando desde luego atendiendo el llamado de la vacunación para quien le corresponda en cada momento”, afirmó el mandatario estatal. Cabe hacer mención que para los rezagos de 18 años en adelante, en anteriores días se informó que se aplicará la vacuna de la farmacéutica de CanSino.

La vacunación antiCOVID a niños y niñas de Durango arrancó este lunes en el Hospital Rural No. 26 del municipio de Guadalupe Victoria y continuará mañana en La Laguna, específicamente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 del Seguro Social de Tlahualilo. Para Gómez Palacio y Lerdo todavía no hay fechas.

TAMBIÉN LEE Vacunas contra COVID salvaron 20 millones de vidas, según investigadores

Pudieron haberse evitado más muertes si se hubieran alcanzado los objetivos internacionales de inmunización

Del 4 al 15 de julio y además de Tlahualilo, se atenderá a los municipios de Guadalupe Victoria, Cuencamé, Nombre de Dios, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro, Canatlán, Pueblo Nuevo, Mezquital, Rodeo, Vicente Guerrero, Tepehuanes, Poanas y El Oro.

Los niños y niñas deberán acudir a los puestos de vacunación acompañados de padre, madre o tutor con identificación oficial vigente y copia de la misma. También con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o acta de nacimiento del menor y la impresión de la hoja de registro que pueden obtener y descargar en el sitio oficial de Internet: mivacuna.salud.gob.mx/index.php