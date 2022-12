Fechas de estreno de las series que llegan los primeros meses del 2023

El 2023 apunta a ser un año lleno de mucho contenido para ver por "streaming", son varias las series de televisión que están por estrenarse y otras por presentar nuevas temporadas en las distintas plataformas.

Hollywood no se detiene, y es por eso que te presentamos un listado completo de las series que debutarán o que presentarán nuevas continuaciones en 2023.

El calendario presenta los estrenos que llegan en la primera mitad del 2023, que seguramente irá creciente a lo largo del año.

ENERO

Star Wars: The Bad Batch (Disney +) (4 enero)

Ginny & Georgia (Netflix) (5 de enero)

Who's Talking to Chris Wallace? (HBO Max (6 de enero)

Rupaul's Drag Race (WOW+ y Paramount+) (6 de enero) (por anunciar)

The Climb (HBO Max) (12 de enero)

Velma (HBO MAX) (12 de enero)

Vikings: Valhalla (Netflix) (12 de enero)

Hunters (Prime Video) (13 de enero)

Servant (Apple TV+) (13 de enero)

The Last of Us (HBO Max) (15 de enero)

That ’90s Show (Netflix) (19 de enero)

The Legend of Vox Machina (Prime Video) (20 de enero)

How I Met Your Father (Star+) (por anunciar)

Teen Wolf: The Movie (Paramount+) (27 de enero)

Cunk on Earth (Netflix) (31 de enero)

FEBRERO

Harlem (Prime Video) (3 de febrero)

Dear Edward (Apple TV+) (3 de febrero)

You (Netflix, primera parte) (10 de febrero)

MARZO

The Mandalorian (Disney+) (1 de marzo)

Daisy Jones and the Six (Prime Video) (3 de marzo)

You (Netflix, parte dos) (10 de marzo)

Shadow and Bone (Netflix) (16 de marzo)

Yellowjackets (Paramount+) (Por anunciar)