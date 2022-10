Fans de Kim Hyun Joong provocan caos previo al concierto del artista en la CDMX

La popularidad que gozan los ídolos coreanos en México rebasa cualquier expectativa, y la pasión que despiertan aristas como Kim Hyun Joong es tal que convocan a miles de personas a sus conciertos, como sucedió este viernes en el Frontón México, donde los organizadores se vieron rebasados a la hora de controlar el acceso.

Desde las 14:00 horas, las fans de la estrella de doramas como "Chicos frente a flores" y "Palacio Imperial", comenzaron a congregarse a las afueras del recinto, logrando que alrededor de las 17:00 horas las filas dieran hasta tres vueltas al frontón provocando que el paso por las cuadras circundantes fuera complicado para los autos.

Los ánimos comenzaron a calentarse entre las personas formadas, porque después de varias horas esperando la fila avanzaba lento porque había gente metiéndose para llegar más rápido a la puerta principal, por lo que gente de la promotora Red Eyes Concerts, constantemente estuvieran dando vueltas con altavoz en mano tratando de poner orden.

Estela Martínez y Karina Fernández no son fans de Kin Hyu Joong, pero fueron contratadas por los organizadores para hacer fotografías del evento, pero tres horas y cuarenta minutos después no habían podido ingresar, porque la comunicación entre el personal del Frontón y los organizadores es complicada y no hay quién les autorice entrar, por lo que podrían perder su contrato.

En las filas no solamente se ven a jovencitas esperando ver a su ídolo, también hay señoras de arriba de 50 años y niños y niñas que emocionados caminan en la fila, los conatos de pleito no han faltado por su deseo de entrar rápido y no respetar los lugares, pero es que hay fans como Sandra y Cecilia, que se quejan por las casi cuatro horas que llevan esperando.

El acceso a prensa no es diferente, ya que la puerta donde se llevan a cabo los accesos deben abrir y cerrar para que no se colara la gente, lo que hizo más lento todo para los reporteros que iban llegando.