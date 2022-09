Fanáticos de Better Call Saul acusan de fraude a los Emmy por derrota de Rhea Seehorn

Los fans de la serie "Better Call Saul" estallaron en las redes sociales, luego de que la actriz Rhea Seehron, quien participó en dicho proyecto, no resultara como la ganadora del Emmy en la categoría de Mejor actriz de reparto.

Seehron fue derrotada por Julia Garner, de "Ozark", lo que ocasionó la furia de los usuarios de Twitter, quienes acusaron a la premiación de hacer fraude, pues consideraron que la actuación de Rhea fue por mucho superior a la ganadora.

"A los Emmy's les gusta cagarla y no le dieron el premio a Rhea Seehorn", "No ganó Rhea Seehorn (Kim Wexler) en los #Emmys. Procedo a linchamiento", "Los Emmy son la farsa más grande que he visto", "Rhea no ganó y este es el fraude más grande de la historia", "Voy a salir a vandalizar Av Cuauhtémoc, ese Emmy era para Kim Wexler", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Dentro de la trama, Rhea interpretó a Kim Wexler, una abogada, confidente e interés amoroso de Jimmy McGill o Saul Goodman, personaje principal de la serie. El gran trabajo de la actriz no sólo la hizo brillar en la pantalla, también le valió el cariño la admiración y el reconocimiento del público, quienes a pesar de su derrota la han calificado como "la reina de la televisión".

Por su parte, Julia Garner, quien se alzó con la estatuilla, obtuvo su tercer Emmy consecutivo por su personaje en Ozark, algo que también le reconocieron las redes sociales: "No queremos demeritar su trabajo", "Que pedazos de escenas se aventó", "Muy buen trabajo", escribieron sus fans.