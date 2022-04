Famosos tienen presente a La Laguna

La Laguna es un sitio que muchos famosos tienen presente y no precisamente porque hayan nacido aquí, sino por otras razones que van, desde contar con familiares hasta haber pasado por un momento inolvidable en Torreón, Gómez Palacio, Matamoros o Lerdo.

Lucía Méndez puede presumir que su nieta, Victoria, tiene sangre de la Comarca, y es que su nuera, María José Rodríguez es oriunda de Torreón. Ella se encuentra casada con Pedro Antonio Torres Méndez, el hijo de la actriz y cantante y del productor Pedro Torres.

"Ya saben que yo quiero mucho a Torreón. Tengo familiares por allá, hay mucha familia en Torreón de mi exesposo, Pedro Torres. Por cierto, le mando un gran saludo a mi exsuegra y bueno, María José también es de La Laguna, así que mi nieta tiene sangre lagunera ", expresó efusiva en una ocasión a este diario.

Marco Antonio Solís compuso en 1986 en un hotel del centro de Torreón la canción Tu cárcel, uno de sus más grandes éxitos, motivo por el que guarda un cariño especial a estas tierras.

"La Comarca Lagunera; Torreón, Coahuila representa algo muy importante para mí, ya que ahí nació una de las canciones más emblemáticas de este servidor y me refiero a Tu cárcel, que salió en el 86.

"Nació de forma inesperada, en medio de un desgaste físico y emocional, y es que así florece lo más humano nuestro, y así nació esta rola, que no pensé que se fuera a volver tan popular. Estoy agradecido con ese pedacito de nuestro México, allá en Torreón; todavía recuerdo el hotelito donde la hice", contó en un pasado encuentro virtual con El Siglo.

Algo similar le ocurrió a Reyli Barba, ya que en la Comarca le dio vida a uno de sus grandes hits, La descarada.

Según contó, una "descarada" lagunera alteró los sentimientos de Barba, lo que ocasionó que en estas tierras sacara pluma y papel para escribir dicha melodía incluida en el disco Reyli en la Luna, editado en 2004.

"Verán, yo conocí una chica en Torreón y esa situación se convirtió en el tema de La descarada. No diré nada más", dijo y agregó que, "La Laguna es uno de los sitios más lindos, hace poco canté allá en un evento y fue muy lindo ver a todos los asistentes coreando las canciones que presentamos".

El actor, Mauricio Islas, se encuentra muy agradecido con la Comarca Lagunera por haberle otorgado el verdadero amor, así lo hizo saber en entrevista exclusiva.

"Quiero darles las gracias porque me han dado el mayor regalo de mi vida que es mi mujer, la también Paloma Quezada. Ella nació en Chihuahua, pero se crió en Torreón. En Torreón encontré el amor de mi vida, me ha dado lo mejor de mi vida; he ido mucho para allá y la verdad es que los quiero mucho", compartió.

Jorge "Coque" Muñiz siempre ha alabado a La Laguna, en especial por la forma en la que los habitantes de esta región han vencido el desierto, sin embargo, no olvida que él inauguró la desaparecida discoteca La Rosa.

"Tantas y tantas veces que he ido a Torreón, a Gómez, a Lerdo, en donde hace unos años estuve en la plaza cantando como parte del Lerdantino. Me acuerdo bastante que yo inauguré La rosa", mencionó a El Siglo.

Carlos Rivera ve a la Comarca como su segundo hogar, y es que en Matamoros, Coahuila nació su madre, María de Lourdes Guerra.

"Ustedes saben que le tengo mucho cariño a la Comarca porque mi mamá es de Matamoros", explicó tiempo atrás.

La actriz, Gabriela Rivero, externó en una amena charla que recién vino a Torreón a una boda. Confesó que aquí cuenta con familiares.

"Yo tengo familia en Torreón. Los Teele Abaroa son mi familia. En mis veranos yo me la pasaba en Torreón y me la pasaba muy bien".

El fallecido Juan Gabriel tenía entre sus ciudades favoritas a Torreón, tan es así que la menciona en su canción María de la Esperanza y además, como es sabido, aquí compró propiedades en Torreón Jardín que hoy en día se encuentran en disputa; además el 4 de julio de 2015 visitó Lerdo y probó las típicas nieves de Ciudad Jardín.

"Ven María de la Esperanza, ah ah ah ah, mi niña, divina; tú eres la luz de Torreón de mi hogar de mi vida oooh María", cantaba "Juanga" en dicha melodía que presentó en 1996. Cabe señalar, que Laura Salas, madre de los hijos del cantante, es oriunda de la Comarca.

