Famosos se pronuncian tras declarar culpable de homicidio involuntario a Pablo Lyle

Fue este martes cuando Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, ocurrida en el año 2019 en Miami. A pesar de que en ese momento no se dio a conocer cuantos años estaría tras las rejas, se dijo que serían de entre 15 años mínimo, eso sin contar los 3 años que duró bao arresto domiciliario.

Ante esta conclusión por parte del jurado estadounidense, fueron varios los artistas que se pronunciaron en redes sociales ante el destino del famoso actor, muchos de ellos amigos y compañeros que compartieron escenario junto a él.

La conductora Andrea Legarreta se mostró triste por lo sucedido con el hombre de 35 años, dejando un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram. :

"Lo que yo adoro a Pablo… El dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de 3 años como resultado de una reacción o impulso erróneo, pero tan humano como muchos y que jamás imaginó, ni deseó tan trágico resultado…”.

“Dicen que para una guerra se necesitan dos o mas… Aquí el resultado de dos personas que pudieron haber evitado ese enfrentamiento y todo hubiera sido tan distinto… Que nos sirva a todos de lección esta situación tan terrible para las dos familias, que nos recuerde que hay que usar la razón antes de una reacción visceral, pues nos puede cambiar la vida, la de nuestros seres amados y la vida de otros”.

Con una fotografía en la que aparece con Lyle, Legarreta aseguró que conoce la buena persona que es Pablo y sabe que nunca querría haber matado a alguien, que está arrepentido y que ha trabajado mucho en mejorar espiritualmente; reiteró en la importancia de poner un alto a nuestros arranques de furia y juntar el corazón, la conciencia y la razón.

“Es el caso de personas buenas, con decisiones equivocadas… Todos los días, todos los días, me topo con personas al volante o en las calles, llenos de violencia, intolerancia o maldad, igual en las redes, obvio en las noticias… Es momento de poner un alto personal a nuestros arranques de furia y juntar el corazón, la conciencia y la razón… Siempre podemos ser mejores… ¡Empecemos por nosotros y nuestras familias! Bendiciones para todos!! #FuerzaPablo", se lee.

Por otro lado, el cantante Mane de la Parra, mostró su solidaridad al que considera “su hermano gemelo”.

“Querido gemelo y amigo Pablo Lyle estoy muy triste por todo lo que tú y todos los involucrados están viviendo. Sin duda esto fue una tragedia para ambas familias y para todos. Yo solo puedo decir que conozco tu corazón, que sé el buen hombre que eres, te mando toda la fuerza y cariño del mundo”.

Posteriormente, el mexicano destacó la importancia de no dejarse llevar por un momento de ira, porque eso podría acabar en una tragedia.

“Todo esto nos deja una lección y muy fuerte a todos, sé que tú nunca deseaste el mal a nadie, ni pensaste que esto pudiera ocurrir, ya que sin duda nunca hubieras hecho algo así. Todos podemos equivocarnos y esos errores nos pueden cambiar la vida”.

El productor mexicano, Juan Osorio, destacó durante una entrevista con El Universal que Pablo nunca había sido una persona violenta y sabía el momento tan complicado que estaba viviendo

"Nunca lo vi violento, ni iracundo; sino todo lo contrario, me hablaba de la situación de su pareja, de sus sueños como actor, como ser humano. Me da mucha tristeza por él, de alguna manera estoy consciente de que él cometió una falta, y consciente de que tiene una factura que pagar, porque uno comete errores", aseguró.

Y aunque no justifica las acciones del actor, Osorio cree que su condición como latino, pudo haber sido un factor más para la determinación legal.

"Es muy difícil opinar, pero lo que sí te puedo decir es que conociendo a Pablo está deshecho, le ha cambiado la vida y uno no puede esperar nada agradable del proceso que va a vivir. La gente va a opinar 'como a él no le afecta', pero claro que sí me afecta, es un ser humano", sentenció Juan Osorio.

La actriz Michelle Renaud destacó en sus redes sociales la vez que trabajó con Pablo durante varios meses, asegurando que siempre se había portado como todo un caballero.

“Me da mucha tristeza todo lo que está viviendo. Solo quiero decir que yo trabajé con él muchos meses y conocí a un papá y esposo que da todo por su familia, un gran compañero, muy amoroso y humano como todos”, escribió al pie de una fotografía en donde salía junto a él.

“Solo Dios sabe por qué nos pone las pruebas que nos pone, pero quiero externar todo mi apoyo, amor y cariño a Pablo, Ana, sus hijos y toda su familia. Deseo que sea pronto que esté donde tiene que estar, con sus hijos”, finalizó.

Sherlyn, por su parte, destacó la ocasión en que trabajó con él para la telenovela Una familia con suerte:

"Hoy es un día triste. Me duele el corazón por @pablolyle y también por la familia del Sr. Quiero platicarles que conocí a Pablo hace muchos años en un proyecto hermoso que fue 'Una familia con suerte', la ficción nos hizo hermanos y la vida nos hizo grandes amigos”

“Pablo es un hombre bueno, honesto, leal, protector de su familia y de los que ama, un oído atento a cualquier cosa que necesitaras, un hijo amoroso, un padre entregado, un ser humano, noble, con un corazón bueno, divertido, talentoso. Me duele mucho que un momento irracional tanto del Sr. como de Pablo haya traído tanto dolor a ambas familias”

“Un incidente como este no define a las personas, todo mi amor para su familia, y mis oraciones para que regrese pronto a abrazar a sus hijitos, sus hermanos, su papá, su esposa y todos los que lo amamos #fuerzaPablo. Hoy les pido por favor que antes de dormir hagan una oración por él", se lee.

Cabe destacar que esto sucedió luego de una disputa que hubo entre Juan Ricardo, Pablo y el primo del actor, quienes comenzaron a discutir en la parada de un semáforo, tras esto, Pablo le propició un golpe al hombre quien, días después, falleció en el hospital.