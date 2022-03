Famosos de México reaccionan ante las declaraciones de Sasha Sokol sobre Luis de Llano

Tras las recientes declaraciones de Sasha Sokol sobre el productor Luis de Llano, en donde afirmó que había sido víctima de abuso, luego de que se diera a conocer la relación sentimental que existía entre ambos, cuando la cantante era aún menor de edad:

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años.Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”.

“Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”, se podía leer en uno de los tweets y mensajes que colocó a través de redes sociales

Ante estas declaraciones, en donde Sasha Sokol denunciaba el abuso que vivió cuando estaba con Luis de Llano, siendo menor de edad, diversas celebridades del medio artístico reaccionaron y no dudaron en brindarle mensajes de apoyo a la exTimbiriche.

A través de sus redes sociales, la actriz Laura Zapata mostró su apoyo para la cantante: “Que fuerte leer lo que pasaste. Criminal por cualquier lado que se lea. Ya sacaste esa basura de ti, ahora a seguir caminando y a ser feliz. Te abrazo y aplaudo tu valentía a favor de mujeres jóvenes que tal vez están viviendo lo mismo”.

Por otra parte, varias actrices, entre ellas Sandra Echeverría y Ana Brenda Contreras, mostraron su apoyo a través de los comentarios de la publicación, en donde Sasha Sokol contaba todo lo sucedido durante su relación con el productor mexicano Luis de Llano, la cual se llevó a cabo durante sus días como integrante de Timbiriche.

Rebecca de Alba aplaudía la actitud de Sasha Sokol por no quedarse callada ante este hecho: “Bravísima cariño! Te quiero como siempre lo has sabido. ‘La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. te admiro”, escribió la actriz y modelo mexicana.

Por supuesto que sus compañeros de trabajo y amigos del medio no dudaron en mostrar su apoyo ante la cantante de 51 años. Uno de ellos fue su ex novio e incluso sobrino de Luis de Llano, quien no dudó en respaldar sus declaraciones.

Benny Ibarra publicó un sencillo un contundente mensaje a través de Twitter, mostrándole todo el apoyo a Sasha, y es que el también exTimbiriche compartió las declaraciones de la cantante y colocó: “Te abrazo amiga querida, siempre”, comentó.

El escritor y actor Andrés Zuno fue más largo con su mensaje y destacó la mujer excepcional que era la cantante:

“Sa, eres una mujer excepcional, tan admirada y amada por tantos de nosotros, nuestro referente hermoso de una niñez compartida. Inspiración absoluta y modelo a seguir, que tus palabras retumben en todos los corazones que somos fieles a ti y al legado que has dejado en nuestras historias. Este acto de verdad absoluta simplemente reafirma porque eres y serás no solo el aire, sino un ejemplo hermoso que aplaudir y reconocer siempre”.

Su compañero y su fiel amigo, el escritor mexicano Alberto Ruy Sánchez no dudó en colocar lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“El abrazo más grande y solidario para una mujer maravillosa, inteligente, fuerte, única de una manera que se ve en sus palabras precisas para decir BASTA AL ABUSADOR de su infancia. Un monstruo llamado ahora Luis de Ya No. Mi amiga adorada y admirada, contigo siempre”.

