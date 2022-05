Famosos cubren de oro la Met Gala 2022

Uno de los eventos más prestigiosos de la moda llegó de nuevo el primer lunes de mayo. En este año se continuó con la temática antes establecida del 2021: In America: An Anthology of Fashion, siendo Estados Unidos y el oro el protagonista principal del evento.

Como cada año, esta edición tuvo anfitriones distintos a las entregas anteriores, siendo Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King, Vanessa Hudgens, Lin Manuel Miranda y por supuesto Anna Wintour los encargados de llevar esta gala a otro nivel.

La temática en esta ocasión fue la edad dorada de Estados Unidos, la cual comprende los años 1870 y 1890, cuando los estadounidenses comenzaban a experimentar y conocer nuevas ramas. El código de vestimenta de este prestigioso evento, el cual se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, fue "Gilded Glamour".

LAS CELEBRIDADES Y SUS EXTRAVAGANTES ATUENDOS

Los anfitriones tenían que poner el nombre del evento en alto, y eso es algo que Blake Lively, Ryan Reynolds y Vanessa Hudgens hicieron muy bien.

Anna Wintour con su elegancia hizo lo propio, utilizando una tiara y un vestido Chanel.

La cantante Billie Eilish sorprendió a todos en la gala al aparecer con un sexy look de Gucci, siguiendo al pie de la letra el "dress code" de la ceremonia.

Por otra parte, Shawn Mendes y Camila Cabello desfilaron cada quien por su lado a diferencia de la anterior Met Gala del 2021, la cantante llevó un vestido diseñado por la marca Prabal Gurung, mientras que Shawn utilizó un look de Tommy Hilfiger.

Olivia Rodrigo, una de las sensaciones del pop actuales, sorprendió con un vestido morado de lentejuelas y unos guantes lilas, y usó pequeñas mariposas en decoración con su ondulado cabello castaño.

Las hermanas Kardashian siempre se han caracterizado como algunas de las favoritas de esta celebración, sin embargo la gorra de Kylie Jenner, la más joven de las hermanas, dividió las opiniones entre los asistentes, mientras que su hermana Kendall apareció con las cejas decoloradas y Kim luc´ía impecable.

Austin Butler, una de las nuevas sensaciones, sorprendió al aparecer a lado de Priscila Presley, la legendaria esposa del fallecido cantante Elvis Presley. Cabe destacar que Austin será el encargado de interpretar a Elvis en su próxima película bibliográfica, la cual promete encantar a todos los espectadores.

ARTISTAS LATINOS

La cultura latinoamericana tomó gran presencia gracias a los artistas invitados en esta Gala.

BAD BUNNY

Bad Bunny apareció con una serie de tiaras doradas y lo que parecía ser una peluca, mientras que vestía una gabardina dorada de la marca británica Burberry.

ARIANA DEBOSE

Por otra parte, la ganadora del Óscar, Ariana DeBose portó un vestido negro sin tirantes con detalles en barroco dorados, un diseño totalmente personalizado de la marca Moshino con guantes a juego y un collar, siendo uno de los atuendos más extravagantes de la gala.

J BALVIN

El cantante colombiano apareció con un traje que gritaba Moschino por todas partes, que si bien puede ser bastante clásico, no le quita la elegancia digna del evento, sin embargo su cabello en colores verdes fosforescentes lo hicieron aún más llamativo y extravagante.

EIZA GONZÁLEZ

La favorita de muchos. No es la primera vez que Eiza González sorprende en uno de estos eventos, y es que desde hace varios años la mexicana ha sabido ganarse un lugar en la cultura estadounidense. La bella actriz apareció con un vestido corte sirena ceñido a la cintura y lentejuelas de la marca Michael Kors.

Otra de las que destacó en la alfombra roja fue la cantante española Rosalía, que supo sorprender a todos con su glamour, utilizando un vestido de silueta sirena, mangas luminosas y guantes ópera de la marca Givenchy, diseñado por Matthew M. Williams.

La Met Gala siempre está llena de sorpresas, ya sea por los extravagantes vestuarios o por los acontecimientos inesperados, en esta ocasión. una propuesta de matrimonio emocionó al público asistente. Un nuevo toque único a uno de los eventos más esperados del año.