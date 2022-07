Familia pierde parte de su vivienda tras incendio en Matamoros, piden apoyo a la sociedad

Luego del incendio en una casa habitación en la ciudad de Matamoros, la familia Ramírez Medrano, ha solicitado el apoyo del municipio como de la población, ya que los dueños de la vivienda que sufrió diversos daños, son de escasos recursos.

El fuego que inició durante las primeras horas de este miércoles en el patio de la casa ubicada en la avenida Matamoros y la calle Lerdo, terminó consumiendo parte de la cerca que rodeaba la vivienda, así como un cuarto de maderas que estaba construido dentro del terreno, pese a ello, el fuego no logró afectar las habitaciones en las que se encontraban los dueños del lugar.

María Inés, una de las hijas de la familia, fue quien otorgó la entrevista para El Siglo de Torreón, fue ella quien contó que fue alrededor de las 3:00 de la mañana de este miércoles cuando inició el incendió en la parte trasera de la casa, logrando afectar todo el patio y algunos cuartos, ante tales afectaciones solicitaron la ayuda de la población, “ahorita lo que le pedimos a la sociedad es que si nos pueden apoyar con material para hacer una barda, igual para construir un cuarto”, así lo solicitó.

“Mi mamá se dio cuenta porque tenía al perro allá en el corral y empezó a ladrar y ahí ellos escucharon y se salieron de la casa”, el incendio no dejó heridos, ya que las cinco personas que habitan la casa lograron salir sin ninguna lesión, según compartió la mujer.

Al interior se encontraba el matrimonio, personas de la tercera edad, junto a sus tres hijos, el menor de 29 años, y uno quien padece de una discapacidad.

Francisco De León, inspector de Protección Civil del municipio comentó que el fuego logró expandirse hasta un poste de luz y de una compañía de teléfonos, de igual forma logró dañar un árbol que se encuentra alrededor.

Una vecina de la familia comentó que fue alrededor de las 4:15 de la madrugada cuando sufrieron un apagón en su vivienda, lo que los despertó dándose cuenta del incendio que había cerca de su casa, al percatarse de esto, salió para ver la situación, afortunadamente ya todos habían salido, “nos dimos cuenta en el momento del incendio porque dañó la corriente eléctrica, en ese momento nos levantamos y nos dimos cuenta del incendio”, fue lo que expresó la mujer, añadiendo la familia es de escasos recursos, por lo que será difícil que se recuperen de la situación.

Finalmente, pese a que Protección Civil se encargo de colocar una cinta para prohibir el acceso a la vivienda, tanto la madre como una de sus hijas se encontraban al interior de una habitación, “desgraciadamente es gente que no tiene a donde ir, de todos modos los techos de ambos cuartos no sufrieron daños y no hay mucho riesgo”, así lo detalló Francisco, asegurando que los alrededores no corren riesgo, por lo que si las personas deciden acudir al lugar para ayudar, pueden hacerlo sin problema.