Familia logra escapar de Ucrania y llega a Durango

La travesía de Sandra Iliana Monárrez Alba para escapar de Ucrania parece de ciencia ficción, pero es la realidad que muchas personas están viviendo por el conflicto bélico que se registra en aquella región del mundo.

Nació en la Ciudad de México, pero Sandra es de padres duranguenses, incluso sus hermanos nacieron aquí y ella siente gran arraigo por esta tierra. Durante los últimos cuatro años, radicó en Ucrania con su esposo y su hijo quien también nació en Durango. Nunca se imaginaron que les tocaría vivir el inicio de una guerra y compartió su experiencia.

"De sobrevivir, porque nosotros vivíamos en Járkov, colindante con Rusia y fue muy difícil salir porque fue la primera ciudad que estuvieron bombardeando y fue casi imposible salir, pero tuvimos una ventana de oportunidad que aprovechamos. Pudimos conseguir un vehículo pero que estaba en el Centro, donde estaban bombardeando así que mi familia y yo casi no la libramos. Decía a mi esposo: o nos quedamos a morir en el edificio o lo intentamos huyendo y lo intentamos y gracias a Dios estamos aquí", narró.

Desde el 2 de marzo inició su travesía para salir de Ucrania junto con su hijo, su suegra y su mascota, además de otro mexicano al que también ayudaron a salir. "Fui sorteando las bombas y cuando recogí a este mexicano, literal se salvó la vida corriendo al vehículo".

Su esposo tuvo que quedarse en Ucrania, ya que por Decreto presidencial no puede salir.

Durante casi un mes y gracias al apoyo de las embajadas de México en Ucrania y Rumania, así como de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Durango, finalmente pudieron llegar a esta ciudad el pasado 21 de marzo, donde se sienten a salvo, pero guardarán por siempre los recuerdos de este suceso tan devastador.

"Mucha tristeza, mucho dolor, porque nosotros vimos todo, ir al Centro y ver vehículos con gente calcinada que quiso escapar y no pudieron por misiles, es muy triste. Y saber que todavía hay mucha gente, ucranianos, que no tienen a donde ir, nosotros tenemos familia, pero hay mucha gente que no".

"Todavía ahora si oímos algunos sonidos, nuestro cuerpo vibra, nuestra mente no, pero nuestro cuerpo está programado con una especie de miedo. Lo que nos queda es agradecer a la vida, el valor de la vida y de la raza humana y ante las circunstancias sí me siento más tranquila, más entera, más valiente", compartió.