Ucrania retira embajadores de países que no les apoyan

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha retirado a los embajadores de Ucrania en Georgia y Marruecos, indicando que no han hecho lo suficiente para persuadir a esas naciones a expresar su apoyo a Ucrania y castigar a Rusia por la invasión.

"Con todo respeto, si no va a haber armas, si no va a haber sanciones, si no va a haber restricciones a las empresas rusas, entonces por favor busquen otro trabajo", dijo Zelenskyy en su discurso a la nación. "Estoy a la espera de resultados concretos en los próximos días sobre el trabajo de nuestros representantes en Latinoamérica, Medio Oriente, el sureste de Asia y África".

El mandatario también dijo que esperaba resultados de los agregados militares de Ucrania en embajadas en el extranjero.

Señaló que "el frente diplomático es uno de los más importantes" en la batalla de Ucrania por ganar la guerra contra Rusia.

ASESORES ENGAÑAN A PUTIN SOBRE UCRANIA

Fuentes de inteligencia de Estados Unidos han determinado que el presidente ruso Vladimir Putin recibe información engañosa de sus asesores acerca del desempeño mediocre de las fuerzas rusas en Ucrania, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse se informes desclasificados recientemente, añadió que de acuerdo con los informes Putin está al tanto de la situación y que existe un estado de tensión persistente entre él y los militares.

El gobierno del presidente Joe Biden espera que la divulgación de esta información haga recapacitar a Putin sobre sus opciones en Ucrania. La guerra ha caído en un impasse sangriento en buena parte del país, con muchas bajas y con la moral de la tropa rusa por el suelo.