Fallece Lupe Tijerina Martínez, vocalista de Los Nuevos Cadetes de los Primos de Tijerina

Fue en la madrugada de este 23 de septiembre cuando se dio a conocer la lamentable muerte del cantante Lupe Tijerina, voz y acordeonista de Los Nuevos Cadetes de los Primos de Tijerina, los cuales seguían el legado de Los Cadetes de Linares.

A través de redes sociales, se difundió un video en donde el hijo de Don Lupe confirmaba su muerte. Según se informa, el hombre fallecido en un accidente automovilístico, el cual habría ocurrido en el kilómetro 40 de la carretera Nuevo México en dirección a California. Sin embargo, se desconoce si el hombre sufrió de un infarto o se había quedado dormido al estar al volante.

"No alcanzó a llegar mi viejo. A las 5 de la mañana no sé si le dio un infarto o se quedó dormido, no sabemos, pero el auto quedó deshecho", comentó el hijo del vocalista.

Posteriormente a esto, agradeció a todos por las muestras de cariño y apoyo que ha estado recibiendo desde que se dio a conocer esta noticia.

"Esto no es fácil, ahorita estoy en su cuarto y es bien doloroso. Solo queda adaptarse a no tenerlo, tenías muchas cosas programadas para el futuro. Ya les iremos informando donde serán los servicios de sepultura", mencionó.