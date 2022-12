Fallece la escritora brasileña Nélida Piñón y deja un gran legado en las letras iberoamericanas

Ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 1995, el Premio Princesa de Asturias en 2005 y se convirtió en la primera mujer en dirigir la Academia Brasileña de las Letras (ABL). Brasil y el resto de Iberoamérica lloran la partida de Nélida Piñón, una de sus autoras más importantes, quien falleció este sábado a la edad de 85 años. El deceso fue comunicado precisamente por la ABL. La escritora dio su último suspiro en un hospital de Lisboa, Portugal.

La escritora fue trasladada al quirófano debido a un problema en su vesícula. Parecía que su recuperación no presentaría mayores problemas, pero este sábado se presentaron complicaciones y no resistió más.

Nacida el 3 de mayo de 1937 en Río de Janeiro, Brasil, Nélida Piñón publicó más de 25 libros a lo largo de su vida, los cuales incluyeron los géneros de cuento, ensayo, novela y memorias. Un día llegaré a Sagres (Alfaguara, 2020), constituyó su última novela publicada, escrita en un momento de su vida donde la visión ya le fallaba y la inmovilización de su brazo, afectado por una fractura, le impedía utilizar adecuadamente la computadora. Tuvo que ser asistida por Carla, su eterna ayudante.

Contemporánea de lo arcaico

Nélida se decía agradecida por aprender a querer a la gente. Ostentaba la firme creencia de que un escritor carece de sexo, pues este tiene la capacidad de asumir cualquier voz. Un creador trabaja a partir de lo que existe y lo que existió, solo se puede ser contemporáneo si se es arcaico. La brasileña navegaba en las aguas de los griegos, de los persas, de la historia de Latinoamérica y del mundo. Amaba la literatura con sumo fervor, pero el reconocimiento de sus obras no le parecía lo más importante.

Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo (1961) significó su debut profesional dentro de la literatura. En esta novela, Piñón aborda ciertas directrices del dogma cristiano. Dentro de su repertorio, La República de los Sueños (1984) es considerada su obra cumbre. En ella ficciona a Brasil como un arquetipo de ascenso social, donde todas esperanzas del mundo pueden ser cumplidas. Así mismo, se plantea la relación que existe entre la región de Galicia, España y Brasil.

“La literatura no me debe nada, yo le debo todo a ella. Yo, cada gesto mío hacia el hombro amigo u hombro desconocido, me fue conducido para no equivocarme, por la literatura”, le comentó en 2021 al escritor español Juan Cruz, en un diálogo organizado por el Instituto Cervantes para hablar de la novela Un día llegaré a Sagres.

Cursó y se graduó en la carrera de Periodismo dentro de la Universidad Pontifica Católica de Río de Janeiro. De joven prefería frecuentar los teatros que los bares. La ópera le significaba una de sus pasiones. Pero en cuanto a la literatura, consideraba que tener libertad era fundamental para dejar respirar a sus textos. No podía vivir sin la sensación de estar construyendo frases. Lo que más le emocionaba era tener un pensamiento sin la necesidad de escribir.

En varias entrevistas, las palabras de Piñón manifestaban que la humanidad, carente de un código moral utilitario para todos, no ha tenido épocas fructíferas; solo instantes de celebración. Así mismo, se rehusaba a romantizar el sufrimiento, pues le resultaba traumático y un factor para impedir el desarrollo del pensamiento y el estallido de la creación.

Ella misma fue hija y nieta de migrantes gallegos que cruzaron el Oceáno Atlántico para huir la Guerra Civil española. Sus padres y abuelos se refugiaron en Brasil en busca de un mejor destino, para dejar atrás ese sufrimiento montado por la crisis política y sonorizado por explosiones y disparos. Ese fue uno de los vínculos más importantes que tuvo con la lengua española.

El futuro le resultaba abstracto, solo le valía el presente, donde el pensamiento protagoniza como un ejercicio de libertad extraordinario. Pero pensar en el pasado la hacía remontar a los ayeres de los suyos. Por eso consideraba a Galicia, el origen de sus padres, como una especie de mito, de tierra prometida, esbozada en las raíces de la migración.

Se despiden

Tras anunciarse el fallecimiento de Nélida Piñón, importantes instituciones y miembros del gremio literario de Iberoamérica, se manifestaron en redes sociales para dar respectivas condolencias a los seres queridos de la escritora brasileña.

En sus cuentas oficiales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, publicó lo siguiente en redes sociales junto a una fotografía de la autora: “Lamentamos el sensible fallecimiento de la escritora brasileña Nélida Piñón, ganadora del Premio FIL de Literatura en 1995 y primera mujer en presidir la Academia Brasileira de Letras. Enviamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena de su familia, sus amistades y la comunidad literaria. Descanse en paz”.

Mientras tanto, Cristina Fuentes La Roche, directora general del Hay Festival, escribió: “Lamento esta noticia. Muere Nélida Piñón, la hija de emigrantes gallegos que se convirtió en un símbolo de la literatura brasileña”.

Por su parte, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez también publicó una foto con la escritora: “Mi tributo emocionado para la gran escritora brasileña #Nélidapiñón, entrañable amiga, quien ha muerto en Portugal. Su obra maestra La república de los sueños queda en la memoria de nuestra literatura”. Latinoamericana.

Finalmente, la escritora española Rosa Montero escribió: “No me puedo creer que ha muerto la gran Nélida Piñón!!!! Hablé con ella por teléfono hace dos semanas, qué pena”.

En su comunicado, la ABL informó que el próximo 2 de marzo de 2023, la escritora recibirá un homenaje en el Petit Trianon, el salón más importante de esta institución con sede en Río de Janeiro.