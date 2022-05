Fallas en abasto de agua para Torreón, por mala planeación: Sondeo

Lectores de El Siglo de Torreón emitieron sus opiniones respecto a la problemática de falta de agua en la ciudad de Torreón, esto mediante su votación directa en sondeos realizados esta semana por la propia casa editora y en un ejercicio de participación ciudadana.

Dentro de la dinámica se establecieron cuatro preguntas principales, en las que se ofrecieron diversas respuestas a elegir de parte de los ciudadanos; en todos los casos se relacionaron los cuestionamientos con la propia información disponible desde la autoridad municipal y que ha trascendido a la opinión pública, esto respecto a las causas, condiciones y posibles soluciones de la problemática, especialmente aguda en este 2022 y que coincide, entre otros factores, con el abatimiento de fuentes de abastecimiento, la temporada de mayor demanda y un crecimiento de la zona urbana en los últimos años.

De esta forma, se preguntó a los lectores en primer lugar "¿Cuál considera usted que es la causa de los problemas con las bombas del Simas Torreón?", ejercicio que tuvo una participación de 2 mil 891 votos hasta la tarde de ayer sábado 21 de abril.

Entre las opciones a responder estuvieron el "vandalismo", que registró un 10 por ciento de los votos; los "apagones de la CFE", con 12 por ciento de los votos; siendo la respuesta con mayor registro la que apunta a la "mala planeación" de las autoridades, con el 78 por ciento de la participación.

La segunda pregunta fue si "¿Consideras que la falta de agua en Torreón es responsabilidad de fallas en el suministro eléctrico de la CFE?", ejercicio que tuvo una participación de 3 mil 306 votos hasta la tarde de ayer sábado.

En ese caso el 24 por ciento de los lectores consideró que "sí", mientras que por la opción de "no" votó el 76 por ciento de los usuarios del portal de El Siglo de Torreón.

En otro ejercicio se planteó la pregunta: "¿Consideras que la falta de agua en Torreón se debe al vandalismo en las bombas de agua?", misma que pudo registrar mil 852 votos hasta la noche de ayer sábado.

Ahí el 21 por ciento opinó que la falta de agua en la ciudad "sí" es por las acciones de vandalismo que se han reportado, mientras que el 79 por ciento consideró que "no" es justificación ese tema.

Como última pregunta a los lectores del portal de elsiglodetorreon.com.mx se preguntó sobre la reciente propuesta de Simas Torreón para abastecer de agua potable a la población, misma que podría ser ejerciendo una renta de pozos a particulares, mientras se concreta la perforación de pozos propios en este año.

La pregunta fue: "¿Cree que renta de pozos a particulares solucione afectaciones en Torreón?", hasta la noche de ayer sábado el conteo de participación superaba los 100 usuarios.

El 20 por ciento de los lectores contestó que "sí" podría ser solución, el 1 por ciento contestó "no me interesa", mientras que la mayoría se la llevó la respuesta de "no" con un 79 por ciento.

