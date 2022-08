Ezra Miller reaparece y su aspecto físico preocupa a sus fans

En los últimos meses, Ezra Miller ha causado gran conmoción por los recientes escándalos y polémicas que ha protagonizado, siendo detenido en múltiples ocasiones por alterar el orden público, robo o incluso por agredir a un par de personas en Hawái.

Esto ha provocado que el Ezra tenga varias denuncias en su contra, los cuales lo ha puesto en disputa sobre si continuar con sus papeles en el cine o simplemente buscarse otro actor que logre reemplazarlo en sus futuros proyectos, tal como la película de The Flash, en donde él es el protagonista.

Ahora, tras largas semanas de no aparecer tanto en el ojo público, Miller reapareció y fue fotografiado a lado de su madre, con un aspecto un tanto indiferente para sus fanáticos, causando gran sorpresa en gran parte de los usuarios.

En las imágenes, las cuales fueron difundidas en de redes sociales, se ve a Ezra con su ya clásica cabellera larga, la cual ya traía desde que lo arrestaron la primera vez.

Sin embargo, en esta ocasión aparecía con un bigote y una sonrisa en su rostro, algo que provocó los usuarios creyeran que todo lo que le había pasado no le importó en lo absoluto: “Esa es la cara de alguien que sabe que no le va a pasar nada”. Mientras que otros aseguran que Miller se ve bastante mal no solo físicamente, sino también mentalmente: “Él debería de pedir ayuda, no está bien”.

El proceso judicial que deberá enfrentar Ezra Miller

De acuerdo con el portal CinemasComics, será este 26 de septiembre cuando Ezra Miller deberá ir la Corte Suprema de Vermont, esto luego de ser acusado por allanamiento de morada, sustracción de pertenencias ajenas y agresión a terceras personas.