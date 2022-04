Benito Castro siempre tiene presente a Torreón, y es que además de haber actuado aquí en distintas ocasiones, es la tierra en la que nació su gran amiga, Carmen Salinas, quien falleció el pasado 9 de diciembre.

Benito aún no asimila la pérdida de la destacada lagunera, tan es así que en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón se le cortó la voz al hablar de ella.

"He ido muchas veces a Torreón, es la tierra que vio a nacer a mi adorada Carmen Salinas. La extraño mucho. De repente me despierto con ganas de hablarle por teléfono y luego recuerdo que ya no está.

"Me sigue poniendo muy triste su partida. Justo antes de que ella muriera estábamos haciendo la obra La pandemia nos cogió como anillo al dedo, junto a César Bono, Maribel Fernández 'La Pelangocha' y Rafael Inclán", comentó.

(FOTO: ARCHIVO)

Pese a la melancolía que lo invade, hay algo que tiene entusiasmado a Castro y es el estreno de la serie Albertano contra los mostros que ocurrirá hoy a las 20:00 horas por el Canal Las Estrellas.

"Eso me tiene lleno de felicidad y alegría. Ha sido como sacarte la lotería una vez más. Yo lo veo como un regalo de arriba y estoy seguro de que este programa hará historia porque todo lo que hace 'Albertano' le va muy bien", mencionó.

En la trama, el también músico encarna al "Padre Benito", padrino de "Albertano" y encargado del Convento de las Desarrapadas Descalzas.

"Hace muchos años 'Albertano' me vio hacer un personaje de Padrecito y ahora que creó este proyecto pensó en incluir un sacerdote y entonces me invitó a personificarlo.

"Le agradezco a 'Albertano' por la confianza que me ha dado en varios proyectos artísticos, a él le gusta mi trabajo. En verdad que es un proyecto muy hermoso hecho en Televisa, empresa en la que toda mi vida he trabajado", manifestó.

Según contó Benito, Albertano contra los mostros es una historia de lucha entre el bien y el mal, en donde la malvada empresaria "Lola D ´Bo" (Maribel Guardia), buscará unirse a la bruja "Casilda" para obtener el secreto de la eterna juventud.

"Es una historia hermosa y romántica, llena de ilusiones y de aciertos. Es muy actual, todo lo que sea de monstruos y personajes de ficción, les gusta mucho a los niños, a los jóvenes. Van a ver hasta un dragón volar", mencionó.

(FOTO: ARCHIVO)

Además de entretener, Castro reveló que Albertano contra los mostros busca reunir a las familias en domingo.

"Si logramos que abuelos, padres e hijos se sienten en sus sillones a ver el programa, eso será muy significativo para nosotros; así era antes, las familias se sentaban a ver emisiones como Siempre en domingo, hoy en día los chavos únicamente están pegados al teléfono".

Mientras uno de sus nietos quería saber con quién hablaba Benito por teléfono, a lo que Castro le dijo, "Permíteme mijo estoy hablando con El Siglo de Torreón', el histrión continuó la charla en la que aprovechó para revelar qué ha sido lo mejor que le ha dado su carrera. "Hacer reír al público es un regalo de Dios, es lo más maravilloso que puede haber. Mi paso por la vida con los Hermanos Castro es otra etapa magnífica de mi carrera.

"Algo que tampoco olvido es haber podido ser parte de La Carabina de Ambrosio, en donde compartía créditos con Beto 'El Boticario', "Chabelo", "El Tata", Alejandro Suárez , Gina Montes; luego vino mi etapa con "La Guereja" y algo que también lo veo como un regalo de vida es haber laborado con Paco Stanley".

Por último, Benito Castro pidió a los laguneros que no se pierdan el gran estreno de Albertano contra los mostros este domingo a las 20:00 horas.

"Ha sido un honor compartir los detalles de este programa con ustedes. No se lo pierdan este domingo", expresó.

GRAN ESTRENO

Albertano contra los mostros, serie de comedia protagonizada por Ariel Miramontes, narra la historia de “Albertano”, un galánde barrio seductor, simpático, gorrón y medroso, que es perseguido por la bruja “Casilda” (Olivia Collins), quien necesita devorar su corazón en un ritual que le permitirá ser eternamente joven y hermosa.

En ese lugar conocerá a una serie de particulares y divertidos personajes, a los que se unirá para evitar que los desalojen de su hogar y juntos luchar contra “Lola D’ Bo” y la malvada bruja “Casilda”. El talento artístico en Albertano contra los mostros lo complementan: Paola Fernández (Encarnita), José Luis

Guarneros (El Macaco), Monserrat Marañón (Doña Catita), Sergio Lozano (Dónovan), Rebeca Duvignau (Beyoncé) y MarianoSoria (Chinicuil)