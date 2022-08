Extrabajadores de Matamoros exigen liquidación

Un grupo de alrededor de 10 extrabajadores se manifestaron al exterior del edificio de la presidencia municipal de Matamoros para exigir su liquidación.

Lo anterior tras las declaraciones en un medio de comunicación del director jurídico de la Presidencia Municipal Guillermo Azuela, quién aseguró que se había agotado el presupuesto etiquetado para la liquidación de los trabajadores de la pasada Administración, los cuales afirmó son 120, ya que fueron los únicos que tenían el derecho, según lo establecido en la ley, lo que consideraron se violan sus derechos laborales, puesto que ellos también prestaron sus servicios al municipios y por lo tanto también tienen derecho que esa liquidación.

“Hay un video que saca el jurídico de Presidencia Municipal donde él dice que ya no se va a pagar a los trabajadores pues que ya se acabó el presupuesto y que lo que se tenía ya lo habían dado, que le habían pagado a más de 120 empleados pero lo que nos llama mucho la atención es que dice que ellos hicieron una investigación muy puntual y que bajo ese concepto ellos decidieron a quién pagarle y a quién no y pues eso está mal, porque es un criterio muy personal de ellos”, expresó Sergio Alberto Luna Lavenant quien fungió como director de Ecología.

Agregó que, estiman que todavía faltan más de 100 trabajadores por liquidar, pues aproximadamente la mitad accedieron a firmar un convenio, el cual aseguró no se respeto, puesto que desde el mes de enero los han traído a vuelta y vuelta, con mentiras sin que hasta el momento se les pague lo que dicen por ley les corresponde. El resto de despedidos decidieron acudir al Tribunal Laboral y sus procesos continúan.

“No se está despidiendo a los trabajadores conforme a la ley y al derecho que nos asiste y el alcalde nos trajo a puras mentiras con promesas que el día 15 el día 30 y 3 de enero y eso pues prácticamente ya es una burla, se burló de todos y siempre se la han pasado diciendo que no hay dinero”, resaltó.

El también exregidor y exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) agregó; “mientras el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, dice que no hay dinero, si lo hay para aumentar de 15 mil a 30 mil el fondo revolvente que se les da a funcionarios de primer nivel, si hay dinero para financiar bailes privados, como si hay dinero para que el presidente siga en campaña, pues no lo ha dejado de hacer, pues no se ha dedicado administrar la presidencia y anda haciendo campaña de su candidato para la gubernuatura y hay muchas cositas, como la adquisición de obra pública a empresas fantasmas y que no fueron licitadas, sino que se hizo por adjudicación directa y cómo si se autoriza 15 concesiones de alcohol es para la gente de su partido y cómo se dice va autorizar más de 100 concesiones de taxis y que va en agravio de los taxistas, entonces por esas y una serie de irregularidades en las que está incurriendo el presidente”.

Por último declaró que, el edil es incapaz de hacerle frente a algo que le corresponde a los trabajadores, como su finiquito, el cual reiteró está contemplado en la ley, en donde dice que todo trabajador que presta un servicio tiene tiene derecho a que se le liquide conforme a derecho.