Extrabajadores de Ayuntamiento de Matamoros exigen nuevamente pago de finiquitos

Tras ocho meses de esperar su finiquito, ex trabajadores del ayuntamiento se manifestaron por segunda ocasión a las afueras de la presidencia en el edificio A.

Poco antes de las 10:00 de la mañana, varias personas acudieron a las afueras de la presidencia con cartulinas exigiendo el pago de sus finiquitos.

“Exigimos nuestra liquidación”, “todo trabajador tiene derecho finiquito, ¡paga charro!”, son uno de los mensajes que se podían leer en las pancartas con las que se mantuvieron sobre la calle Pabellón.

Durante la protesta, el ex director de Ecología y Medio Ambiente, Sergio Luna declaró que el alcalde seguía sin darles respuestas o tener un acercamiento, “quisiéramos primeramente que cumplan con la ley, tienen que pagarle a todos los ex trabajadores, y en segunda que ahorita el licenciado tenga el valor de darnos un listado de esas 120 personas que según el dice que les pagó y la lista de los más de 100 trabajadores que no les ha pagado”, exigió Luna.

Luna también señaló que luego de su protesta el pasado lunes, Temo Muñoz prometió recibirlos durante el día de ayer para hablar, pese a que desconocen cual es el cargo que ocupa, el ex director dijo que era parte de la Secretaría del Ayuntamiento.

Luego de varias horas exigiendo a gritos “¡que paguen!”, los ex trabajadores se retiraron de la presidencia sin que nadie tuviera un acercamiento, “no nos atendieron ni por educación.. al alcalde no le importa”, fue lo último que comentó Sergio.

Además prometió que de seguir sin respuesta la próxima vez se manifestarán con sus familias, “creo que es algo noble nuestra propuesta… ahora somos ex trabajadores pero si no hay respuesta o negociación vendremos la próxima semana pero con nuestras familias”.