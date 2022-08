Extienden recaudación para Bomberos de Madero por falta de apoyo

Luego de más de dos meses de que se inició la recolecta en varias empresas del municipio para apoyar al Heroico Cuerpo de Bomberos, aún no han podido recaudar los fondos suficientes.

Mariela Pamanes, consejera de Cámara Nacional de Comercio en Madero (Canaco), y además gerente de una de las cadenas que se unieron para el redondeo, explicó que será el 20 de septiembre cuando se de fin a la recaudación que inició el pasado 22 de junio, “se va a extender un mes más porque aún no tenemos el recurso suficiente que requieren los Bomberos, aún no se ha completado ni con el redondeo ni con el boteo”.

La intención de la Canaco fue realizar una donación en especie para el cuerpo de rescate, obteniendo recursos monetarios a través de redondeo en una cadena de súper mercados, así como en otros negocios en donde la gente que acude puede donar dinero a través de un bote, sin embargo hasta el momento no se ha logrado la meta para comprar una camioneta que le permita a los elementos trasladarse de forma más rápida hacia un incidente, “la gente piensa que es para otra organización y dicen que no porque cobran muy caro, sin embargo el servicio de ambulancias que ofrecen ellos (bomberos) es gratuito o solo se pide una cuota de recuperación”, así lo explicó Pamanes.

Por lo que extendió nuevamente la invitación a la población para participar y apoyar al departamento, “la gente puede identificar los negocios porque tienen un bote color rojo con el logotipo de los bomberos, ahí pueden hacer el donativo de lo que gusten”, comentó, además señaló que el redondeo unicamente se lleva a cabo en las tiendas Super ocho, en donde al pagar en cajas pueden redondear algunos centavos, “antes de que hagan su pago se les va a preguntar si desean participar en el redondeo y solo son centavitos”.

Finalizó diciendo que será durante las primeras semanas de septiembre cuando los empresarios salgan a los cruceros para realizar boteo y lograr cumplir con lo prometido al departamento, “tiene la misma finalidad, hay negocios que aún no llenan su bote y ahí poder terminar”, así lo dijo Pamanes.