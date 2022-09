Exponen necesidades de comunidad LGBTI+

.- Con la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y consideraciones que requieren los grupos vulnerables particularmente los de la comunidad LGBTI+ en el estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) organiza una serie de foros titulados "Luchas de la Población LGBTI+, avances y desafíos", ayer fue el turno del municipio de Torreón.

Hugo Morales Valdés, presidente de la CDHEC, detalló que este tipo de trabajos se tienen con diferentes asociaciones y grupos, pero estos foros están dirigidos especialmente con la comunidad LGBTI+, los cuales arrancaron en esta misma semana en la capital del estado.

"Lo que es importante es sensibilizar a la sociedad respecto a las necesidades y las consideraciones que requieren todos los grupos vulnerables y en particular hoy estamos trabajando con la comunidad. Sobre todo encontrar un canal para la expresión de estos grupos vulnerables. Hay que recordar que no solo se ha trabajado con la comunidad, también se ha venido trabajando con algunos otros, pero en particular me parece que lo que resulta relevante de ello es que estamos haciendo este trabajo en todo el estado", detalló.

CAPACITACIÓN DE SECTOR PRIVADO

Por su parte, Miguel Ángel Morales de la Rosa, visitador itinerante de la CDHEC, comentó que como parte de las acciones en apoyo a la comunidad, se ha capacitado también al sector privado sobre los derechos humanos en general, pero sobre todo de quienes pertenecen a la comunidad LGBTI+.

"Tienen como finalidad por un lado conocer la lucha histórica que han tenido la población LGBTI+ particularmente de Coahuila porque sabemos que además la historia de esta población ha sido durante toda la vida invisibilizada y en segundo lugar plantea cuáles son las problemáticas que al día de hoy se enfrentan en el estado de Coahuila", detalló.

También, dijo que se busca que en coordinación con los expositores y personas expertas se establezcan esos retos y a partir de ahí proponer soluciones en conjunto.

En esta ocasión, la cita fue en las instalaciones del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), a donde se dieron cita autoridades académicas, de la comunidad, así como del municipio de Torreón.